Pe scurt: CNAIR va avea reguli noi pentru conducere, cu indicatori de performanță exigenți și măsuri de transparență. Miruță promite sfârșitul sinecurilor și evaluări anuale stricte.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat luni, 31 august 2026, noi reguli pentru viitorul Consiliu de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit Mediafax, Miruță a semnat ordinul prin care este aprobată Scrisoarea de așteptări pentru mandatul 2027-2031, document care stabilește criterii stricte de evaluare a conducerii companiei.

Ministrul a transmis că această scrisoare de așteptări nu mai este o simplă formalitate, ci un program de reformă cu obiective și indicatori cuantificabili, care vor fi introduși direct în contractele de mandat ale administratorilor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Se termină cu sinecurile. Consiliul de administrație redevine ce trebuia să fie dintotdeauna. O echipă de profesioniști plătită pentru rezultate”, a declarat Miruță.

Obiective concrete și indicatori de performanță pentru CNAIR

Printre măsurile anunțate se numără publicarea anuală a unui raport privind „Starea Rețelei”, bazat pe date verificate independent, care va reflecta starea drumurilor. Alocarea fondurilor pentru întreținere va ține cont de starea drumurilor, trafic și nivelul de risc, iar deficitul de întreținere va fi făcut public. De asemenea, cel puțin un procent din rețea trebuie să îmbunătățească anual calificativul de stare.

Miruță a subliniat că profitul obținut prin amânarea întreținerii nu va mai fi punctat, iar dacă programul de întreținere este subexecutat, indicatorul de profit nu va fi luat în calcul. Pentru poduri, noua conducere trebuie să asigure că niciun pod nu rămâne fără inspecție tehnică valabilă mai mult de doi ani, iar un registru public al podurilor și al stării acestora va fi disponibil.

Un alt indicator va urmări reducerea numărului de zile în care drumurile sunt afectate de restricții, raportând zilele și kilometrii de restricții. Prelungirile contractelor care depășesc 10% din durata inițială vor necesita aprobarea Consiliului de Administrație și justificare publică, iar toate prelungirile vor fi incluse într-un raport anual.

Pentru contractele majore, abaterea finală față de valoarea contractată va fi limitată la maximum 10%.

Măsuri de transparență și responsabilitate pentru noua conducere

Ministrul a mai anunțat că statul nu va mai suporta pierderi din decizii care nu țin de companie, iar CNAIR își propune zero procese noi pierdute definitiv din acest motiv. În litigiile importante, deciziile vor fi luate doar după obținerea unei opinii juridice independente. De asemenea, deschiderea drumurilor finalizate va fi monitorizată, iar numărul de zile dintre finalizarea funcțională și deschiderea circulației va fi raportat public pentru fiecare obiectiv.

Întreținerea drumurilor va trece pe contracte multianuale bazate pe niveluri de serviciu, unde constructorul va fi plătit pentru calitatea drumului, nu pentru cantitatea de asfalt turnată. Acest sistem va fi testat în primele 18 luni și evaluat public.

Pentru lucrările aflate în garanție, defectele apărute vor trebui reparate pe cheltuiala antreprenorului, iar un registru central al garanțiilor de bună execuție va fi actualizat constant.

Transparența va fi sporită prin publicarea contractelor, actelor adiționale și plăților în format deschis, instalarea de camere web pe marile șantiere și monitorizare GPS publică pentru utilajele de întreținere.

Programul „Traversări sigure” va urmări amenajarea trecerilor de pietoni cu insule și trotuare, iar o hartă publică a punctelor negre va arăta stadiul intervențiilor. Sistemul e-SIGUR, pentru măsurarea vitezei medii, ar urma să fie operațional integral până cel târziu în 2028.

În privința autostrăzilor, licitațiile pentru spațiile de servicii vor fi lansate în cel mult trei luni de la recepția autostrăzii, iar benzinăriile și parcările trebuie să devină funcționale în cel mult trei ani.

Satisfacția șoferilor va fi măsurată anual de un evaluator independent. Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș–Turda a fost recent în centrul atenției din cauza unor probleme de management și despăgubiri majore.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va avea o componentă variabilă care se va plăti doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%. Evaluarea va fi anuală, iar rezultatele vor fi transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupție va duce la revocare, iar lipsa de performanță va exclude posibilitatea unui nou mandat.

Noul Consiliu de Administrație va începe cu un audit de moștenire, publicat în primele 100 de zile, care va prezenta situația contractelor, litigiilor, blocajelor și podurilor neinspectate preluate de noua conducere.