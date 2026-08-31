Pe scurt: Competiția Triada eMTB Xperience aduce trasee noi, o categorie pentru e-bike-uri puternice și opțiuni flexibile pentru participanți. Înscrierile sunt deschise până pe 2 și 4 septembrie.

Cea de-a cincea ediție a Triada eMTB Xperience se desfășoară pe parcursul a trei zile în Munții Făgăraș, fiind considerată cea mai complexă competiție dedicată bicicletelor electrice din România.

Potrivit organizatorilor, evenimentul include un prolog și șase Probe Speciale, cu tabăra de bază stabilită la Poiana Neamțului.

În ziua de sâmbătă, traseele vor traversa Munții Făgăraș dinspre Valea Oltului spre Valea Avrigului, cu o pauză la Cabana Suru. Duminică, concurenții vor parcurge trasee emblematice din zona Bârcaciu și de pe versanții Văii Avrigului, oferind participanților o experiență completă în peisajul montan.

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Pachetul Full Xperience acoperă toate mesele și serviciile logistice pentru participanți

Formatul Full Xperience asigură toate mesele principale și serviciile logistice pe durata celor trei zile de concurs. Participanții primesc un tricou oficial personalizat cu numele riderului, prânzul de sâmbătă servit în Base Camp în timpul pauzei de încărcare a bateriilor dintre PS2 și PS3, cina festivă de sâmbătă seară în jurul focului de tabără, precum și un Recovery Lunch duminică, după încheierea ultimei probe speciale.

Organizatorii atrag atenția că luni, 31 august 2026, este ultima zi în care concurenții înscriși pot beneficia de tricoul oficial personalizat cu numele lor.

Opțiunea One Day Xperience și detalii despre trasee

Pentru cei care nu pot participa la formatul complet de trei zile, există opțiunea One Day Xperience, programată duminică.

Aceasta include două Probe Speciale: PS 5, cu o lungime de 7 kilometri și o diferență de nivel de 600 de metri, urcă din Poiana Neamțului până aproape de Cabana Bârcaciu, urmată de o coborâre tehnică.

După pauza de hidratare din Base Camp, urmează PS 6, denumită „Beast & The Beauty”, cu o lungime de 6,5 kilometri și 670 de metri diferență de nivel, care începe cu o urcare abruptă și se încheie cu o coborâre lungă.

Toate detaliile despre trasee, program și înscriere sunt disponibile pe triadamtb.ro.

Ediția 2026 introduce categoria OUTLAWS pentru e-bike-uri de mare putere

Noutatea ediției din 2026 este introducerea categoriei OUTLAWS, destinată celor care folosesc e-bike-uri cu motoare ce dezvoltă o putere mai mare de 850W. Această categorie este Open din punct de vedere al vârstei și se aplică exclusiv formatului Full Xperience. Pentru competiția One Day Xperience, limita motoarelor rămâne la maximum 850W.

Înscrierile online pentru formatul Full Xperience sunt deschise până pe 2 septembrie 2026, iar pentru One Day Xperience până pe 4 septembrie 2026. Pentru formatul One Day Xperience, participanții se pot înscrie și la fața locului, în ziua cursei.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Pro Cycling și este cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu și Primăria Orașului Avrig.

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