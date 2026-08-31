Cum arată Nicolás Maduro după luni de detenție în SUA. Au apărut primele fotografii cu dictatorul venezuelean

Pe scurt: Imagini noi cu Nicolás Maduro au apărut pe rețelele sale, la luni bune după capturarea sa de SUA. Fotografiile ridică semne de întrebare privind momentul și scopul publicării.

Două fotografii cu Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, au fost publicate pe conturile sale oficiale de socializare, potrivit Adevarul.

Imaginile sunt datate 25 iunie, dar au apărut abia acum, la aproape opt luni după ce Maduro a fost capturat de Statele Unite, în ianuarie, în urma unei operațiuni militare.

În prima fotografie, Maduro stă în fața unui perete, privește direct spre cameră și ridică două degete în forma literei „V”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În cealaltă imagine, el apare tot în trening gri. Acestea sunt primele imagini noi publicate pe canalele sale oficiale de la capturarea sa. Până acum, conturile sale au continuat să posteze doar mesaje de susținere sau materiale grafice care numărau zilele de detenție, fără a include fotografii recente.

Mesajele care însoțesc noile imagini le mulțumesc susținătorilor pentru sprijin și afecțiune și includ o referință biblică. În fotografii, Maduro nu poartă cătușe și nu are bandă pe ochi. Ținuta gri este similară cu cea din imaginile realizate în momentul transportării sale în Statele Unite. Totuși, nu există o confirmare independentă a momentului realizării sau a autenticității fotografiilor.

În prezent, Maduro se află în detenție la New York, unde urmează să fie judecat în Statele Unite. Procesul este programat să înceapă în iunie 2027, într-un dosar în care fostul președinte este acuzat de infracțiuni legate de traficul de droguri și terorism. Detalii despre capturarea sa și reacțiile internaționale pot fi găsite și în acest articol.

Publicarea fotografiilor are loc într-un context politic tensionat. Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro, conduce acum Venezuela și s-a distanțat de fostul lider.

Rodríguez a renunțat la solicitările pentru eliberarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, și a îndepărtat din guvern mai mulți colaboratori apropiați ai fostului președinte.

Maduro continuă să aibă susținători în rândul componentei mai radicale a fostului regim, care se opune influenței Statelor Unite asupra Venezuelei. Imaginile în care apare sănătos și zâmbitor pot avea o componentă politică importantă, fiind interpretate ca un mesaj către susținători și către opinia publică internațională.

Deocamdată nu este clar cine a realizat fotografiile, unde au fost făcute și de ce au fost publicate la atât de mult timp după data înscrisă pe ele. Sursa citată notează că răspândirea acestor imagini ar putea fi în interesul guvernului Rodríguez și al Statelor Unite, dacă scopul este transmiterea mesajului că fostul președinte se află într-o stare bună.