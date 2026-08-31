AJF Sibiu organizează o nouă sesiune a Cursului pentru obținerea Licenței UEFA C, dedicată celor care doresc să facă primul pas în cariera de antrenor de fotbal.

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Până pe 15 septembrie, AJF Sibiu primește înscrieri la cursurile de antrenori pentru obținerea licenței UEFA C. Cu această licență se pot antrena echipe de seniori și juniori în cadrul cluburilor de județ. Licența UEFA C reprezintă primul nivel de calificare recunoscut la nivel european pentru antrenorii de fotbal și este pasul obligatoriu pentru cei care vor să avanseze ulterior spre licențele UEFA B și UEFA A.

Perioada și locul de înscriere

Perioada de înscriere și depunere a dosarelor este 01-15 septembrie 2026, la sediul AJF Sibiu situat pe Strada Henri Coandă, Nr. 59. Persoanele interesate sunt sfătuite să pregătească din timp documentele necesare, având în vedere că unele dintre ele, precum cazierul judiciar sau avizul psihologic, pot necesita câteva zile lucrătoare pentru a fi obținute.

Acte necesare pentru dosar

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: Cerere de înscriere Licența UEFA C, copie CI sau pașaport, copie legalizată după diploma de bacalaureat, cazier judiciar (original), adeverință medicală – apt clinic și pentru efort fizic (original), aviz psihologic – apt din punct de vedere psihologic, 2 fotografii tip ¾ – format fizic + electronic (JPG/PNG), certificat de participare la cursul „Mediu sigur pentru copii în sport” – curs online gratuit și obligatoriu și taxă înscriere + participare curs + eliberare card și licență în sumă de 1.500 lei.

Structura cursului

Cursul organizat de AJF Sibiu este structurat în 6 module, totalizând 60 de ore de pregătire. Programul îmbină partea teoretică cu sesiuni practice pe teren, sub îndrumarea formatorilor acreditați, pentru a pregăti viitorii antrenori atât din punct de vedere tactic, cât și metodic. Pentru mai multe detalii și informații privind înscrierea se poate accesa acest link.