Pe scurt: Află de ce 31 august a devenit Ziua Limbii Române și cum a fost recunoscută oficial și în Ucraina, începând cu 2026.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an pe 31 august în România și Republica Moldova, iar din 2026, această dată este marcată oficial și în Ucraina.

Potrivit Mediafax, alegerea zilei de 31 august are legătură directă cu mișcarea de renaștere națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor ’80, când populația a cerut revenirea la alfabetul latin și recunoașterea limbii române ca limbă de stat.

Un moment esențial a avut loc la 27 august 1989, când sute de mii de oameni s-au adunat la Chișinău, la Marea Adunare Națională, pentru a solicita oficializarea limbii române și revenirea la grafia latină. Pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legislația care stabilea statutul limbii de stat și revenirea la alfabetul latin. Acest eveniment a avut o semnificație politică și identitară majoră, marcând una dintre cele mai importante victorii ale mișcării de renaștere națională din RSS Moldovenească.

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În perioada sovietică, limba română era scrisă cu alfabet chirilic, iar limba rusă domina administrația și spațiul public. Legile lingvistice din august 1989 au schimbat această situație, iar din 1990, ziua de 31 august a devenit sărbătoare națională în Republica Moldova. Inițial, sărbătoarea purta denumirea „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”, dar în 1994, odată cu adoptarea noii Constituții, numele a fost schimbat în „Limba noastră”, reflectând sintagma „limba moldovenească” din Constituție.

În martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a decis înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în legislație, reafirmând astfel identitatea lingvistică a țării.

În România, Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în 2013, prin Legea nr. 53/2013. Propunerea legislativă a fost inițiată în 2011 de 166 de parlamentari din toate grupurile politice, adoptată de Senat în decembrie 2011 și de Camera Deputaților în februarie 2013. Legea a fost promulgată la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.

Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată prin manifestări culturale și educative organizate de autorități, instituții publice, reprezentanțe diplomatice și institute culturale ale României din străinătate.

Din 2026, sărbătoarea este recunoscută oficial și în Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat în martie un decret prin care 31 august devine Ziua Limbii Române în această țară. Zelenski a declarat că această decizie face parte din eforturile de dezvoltare a cooperării culturale dintre Ucraina și România și de consolidare a respectului reciproc.

În România, Ziua Limbii Ucrainene este sărbătorită pe 9 noiembrie. Sărbătorirea Zilei Limbii Române se adaugă altor evenimente dedicate identității naționale, precum Ziua Imnului Național.