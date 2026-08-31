Efectul Andreea Esca la Porumbacu de sus: 7 femei au beneficiat deja de mamografii gratuite. „Sperăm la o medie de 20 pe zi”

Caravana de mamografii gratuite a început luni, 31 august, scanările propriu-zise la Porumbacu de Sus. Până la ora 14:00, șapte femei au trecut deja pragul Unității Mobile Renașterea, iar reprezentanții caravanei speră ca, în fiecare zi, aproximativ 20 de paciente să beneficieze de investigații.

Unitatea Mobilă a Fundației Renașterea se află în aceste zile la Porumbacu de Sus, în cadrul unei campanii de prevenție dedicate femeilor de peste 40 de ani. Acțiunea este organizată cu sprijinul NEPI Rockcastle și al Primăriei Comunei Porumbacu, iar inițiativa a fost anunțată de Andreea Esca, Ambasador al Fundației Renașterea de 25 de ani, chiar de ziua sa.

Pentru echipa caravanei, însă, ziua de luni a însemnat trecerea de la pregătiri la ceea ce contează cel mai mult: primele scanări.

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Maria, reprezentanta caravanei care se ocupă de efectuarea mamografiilor, a explicat că zilele de dinaintea începerii campaniei au fost dedicate pregătirii echipamentului și punerii la punct a unității mobile.

„Astăzi am început campania propriu-zisă, scanările. În zilele anterioare a fost logistica pusă în mișcare. S-a instalat mamograful. S-au făcut calibrările de rigoare. Azi a fost prima zi de scanări”, a explicat aceasta.

Primele ore de activitate au adus deja paciente în unitatea mobilă.

„Până la ora 14 au venit 7 paciente pentru scanări. Urmează să mai vină până la ora 16. Noi sperăm la o medie de 20 pe zi”, a spus Maria.

Astfel, obiectivul echipei este ca Unitatea Mobilă Renașterea să ajungă la aproximativ 20 de femei investigate în fiecare zi în care se află la Porumbacu de Sus.

O săptămână de mamografii gratuite la Porumbacu de Sus

Unitatea mobilă este amplasată lângă școala din Porumbacu de Sus și va rămâne în localitate până pe 4 septembrie.

Mamografiile sunt oferite gratuit femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, iar programările se fac la numărul 0756 713 652. Investigațiile se desfășoară de luni până vineri, între orele 10:00 și 16:00.

După Porumbacu de Sus, caravana va ajunge și în Porumbacu de Jos, unde va fi amplasată în curtea dispensarului, în perioada 7–11 septembrie.

Inițiativa a fost prezentată de Fundația Renașterea drept un pas important pentru ca serviciile de prevenție să fie mai ușor accesibile femeilor din comunitățile locale.

„Prevenția funcționează atunci când serviciile medicale ajung aproape de oameni”, a transmis Fundația Renașterea.

Campania a fost lansată de ziua Andreei Esca

Unitatea Mobilă a ajuns la Porumbacu de Sus în cadrul unei campanii inițiate cu ocazia zilei de naștere a Andreei Esca, Ambasador al Fundației Renașterea de 25 de ani și persoană care are o legătură specială cu localitatea, unde și-a petrecut o parte din copilărie.

Află mai multe detalii- Cadou de la Andreea Esca de ziua ei pentru femeile din Porumbacu de sus: Unitatea mobilă de mamografii gratuite stă o săptămână în localitate

Fundația Renașterea a transmis că, pe 30 august, echipa s-a aflat în comunitate pentru a anunța oficial sosirea caravanei și pentru a vorbi despre importanța prevenției.

„Astăzi, în Porumbacu de Sus, prevenția a ajuns mai aproape de femei. De ziua Andreei Esca, Ambasadorul Fundației Renașterea de 25 de ani, am fost împreună în comunitatea de care o leagă copilăria, pentru a anunța sosirea Unității Mobile Renașterea”, a transmis reprezentanta Fundației Renașterea.

La eveniment au participat reprezentanți ai Fundației Renașterea, NEPI Rockcastle și ai administrației locale. Printre cei care au vorbit despre importanța prevenției s-au numărat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea, Amalia Năstase, membră a Boardului Fundației Renașterea, Anca Ghiorghiu, din partea NEPI Rockcastle, și Raluca Malanga, viceprimarul comunei Porumbacu de Jos.

Inițiativa a atras atenția femeilor din comunitate încă de la început.

„Ne-am bucurat să vedem interesul femeilor din Porumbacu de Sus și să aflăm că vestea venirii Unității Mobile a ajuns deja la ele. Pentru noi, acesta este unul dintre cele mai importante semne că prevenția funcționează atunci când serviciile medicale ajung aproape de oameni”, a transmis Fundația Renașterea.

„Prevenția nu înseamnă frică”

Organizatorii au încercat ca întâlnirea cu femeile din Porumbacu de Sus să nu fie una sobră, în ciuda temei medicale. Evenimentul a avut muzică, dans și momente artistice susținute de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului.

„Cine spune că prevenția trebuie să fie sobră?”, au transmis reprezentanții Fundației Renașterea.

La Porumbacu de Sus, mesajul despre sănătate a fost transmis „cu zâmbetul pe buze, cu muzică și chiar cu un dans”, iar atmosfera creată de Junii Sibiului a completat evenimentul.

„La Porumbacu de Sus, am descoperit că putem vorbi despre sănătate și cu zâmbetul pe buze, cu muzică și chiar cu un dans. De ziua Andreei Esca, am fost împreună cu femeile din comunitate pentru a le vorbi despre importanța mamografiei și a depistării precoce. Iar atmosfera creată de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului ne-a amintit încă o dată că prevenția nu înseamnă frică. Înseamnă grijă pentru viață”, a transmis reprezentanta Fundației Renașterea.

Fundația le-a mulțumit Junilor Sibiului și managerului Silvia Macrea pentru energia adusă în mijlocul comunității.

„Pentru noi, acesta este mesajul: fă-ți controlul, ai grijă de tine și apoi… dansează, râzi și bucură-te de viață!”, a mai transmis reprezentanta asociației.

Șapte femei investigate în prima parte a zilei

În timp ce evenimentul de lansare a avut parte de muzică și voie bună, luni a început partea concretă a campaniei: investigațiile medicale.

Potrivit reprezentantei Unității Mobile, șapte femei au făcut mamografii până la ora 14:00, iar programul urma să continue până la ora 16:00. Echipa își propune să ajungă la aproximativ 20 de paciente pe zi.

Mamografia poate identifica modificări și tumori de dimensiuni foarte mici, uneori înainte ca acestea să poată fi simțite. Depistarea precoce poate crește șansele unui tratament eficient.

Când pot veni femeile din Porumbacu la mamografie

Unitatea Mobilă Renașterea este disponibilă pentru femeile de peste 40 de ani, iar investigațiile sunt gratuite.

Porumbacu de Sus

Lângă școală

29 august – 4 septembrie

Luni–vineri, 10:00–16:00

Porumbacu de Jos

În curtea dispensarului

7–11 septembrie

Luni–vineri, 10:00–16:00

Programări: 0756 713 652

Campania este derulată de Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle și al administrației locale, iar mesajul transmis femeilor este unul de prevenție: nu este nevoie să aștepte apariția unei probleme pentru a avea grijă de sănătatea lor.

„Pentru că prevenția nu trebuie să ne sperie. Prevenția ne ajută să avem mai mult timp pentru toate lucrurile frumoase pe care le iubim”, a transmis Fundația Renașterea.