Pe scurt: Toți profesioniștii înregistrați la Registrul Comerțului trebuie să își actualizeze codurile CAEN la noua versiune până la finalul lunii septembrie 2026.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a transmis că termenul limită pentru actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev.3 este vineri, 25 septembrie 2026.

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Potrivit StartupCafe, această obligație revine tuturor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, indiferent de forma juridică sub care își desfășoară activitatea sau de domeniul în care activează.

Ce prevede noua reglementare

Termenul a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2025, care modifică HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională (CAEN). Conform noilor reglementări, actualizarea codurilor CAEN trebuie realizată în termen de 18 luni de la data de 25 martie 2025, când hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

ONRC a precizat că, pe durata perioadei de implementare, atât versiunea revizuită a CAEN, cât și cea precedentă sunt recunoscute și acceptate în relația cu autoritățile și instituțiile publice.

„Precizăm că termenul stabilit prin HG nr. 284/20.03.2025, respectiv până la data de 25 septembrie 2026, nu este un termen de decădere, ci doar termenul de la care pentru autorităţile şi instituţiile administraţiei publice este valabilă versiunea CAEN actualizată”, a transmis ONRC.

Ce se întâmplă după 25 septembrie

Astfel, după această dată, autoritățile și instituțiile administrației publice vor utiliza exclusiv versiunea actualizată a codurilor CAEN pentru toate operațiunile și documentele oficiale. Profesioniștii care nu și-au actualizat obiectul de activitate până la termenul menționat vor trebui să efectueze această modificare pentru a se conforma noilor cerințe administrative.

Actualizarea codurilor CAEN este necesară pentru ca activitățile desfășurate de firme și persoane fizice autorizate să fie încadrate corect în noua clasificare a activităților economice, conform legislației în vigoare. Recodificarea afectează modul în care activitățile economice sunt raportate și interpretate de instituțiile statului, motiv pentru care ONRC recomandă profesioniștilor să verifice din timp corespondența dintre vechile coduri CAEN și cele din noua clasificare.