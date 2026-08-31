O firmă din Sibiu finalizează una dintre cele mai mari investiții din sănătatea românească: CONA, antreprenorul general cu sediul la Șelimbăr, a ridicat noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCVT) din Târgu Mureș, inaugurat luni, 31 august, de premierul interimar Ilie Bolojan.

Lucrările la structura noii clădiri au început efectiv pe 8 aprilie 2025 și s-au încheiat chiar la termenul asumat prin contract – 31 august 2026 – după aproape 500 de zile de șantier neîntrerupt. Potrivit companiei, echipele CONA au lucrat „în soare, ploaie, ger și zăpadă”, uneori 24 de ore din 24.

Firma sibiană CONA a fost antreprenorul general al noii clădiri. Foto: CONA

O clădire de peste 19.300 mp, cu patru săli de operație

Noua clădire reunește, pentru prima dată sub același acoperiș, activitățile de diagnostic, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, terapie intensivă și transplant cardiac ale institutului, până acum dispersate în mai multe corpuri ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

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Cu o suprafață de peste 19.300 de metri pătrați, spitalul are 219 de paturi – 214 pentru spitalizare continuă și 5 pentru spitalizare de zi – și un bloc operator cu patru săli de operație, dintre care una hibridă. La acestea se adaugă secții moderne de terapie intensivă, laboratoare de electrofiziologie și cardiologie intervențională, precum și facilități dedicate transplantului cardiac, pentru pacienți adulți și copii.

Bloc operator modern, cu patru săli de operație, în noua clădire ridicată de CONA. Foto: CONA

„Made in CONA”: povestea celor 500 de zile de șantier

Directorul general al CONA, ing. Sorin Cristea, este constructor de aproape 28 de ani și spune că este mândru de echipa care a dus proiectul la capăt, rezumând efortul în trei cuvinte:

„Made in CONA.” Sorin Cristea, Director General CONA

Compania a ținut să sublinieze și miza umană a proiectului: dacă în noul centru vor fi salvate vieți, iar pacienții internați se vor putea întoarce sănătoși acasă, cele aproape 500 de zile de muncă își vor fi atins scopul, transmite CONA.

Echipa CONA, în fața clădirii finalizate, la capătul celor aproape 500 de zile de șantier neîntrerupt. Foto: CONA

Cine a fost la inaugurare și cât costă noul spital

Valoarea totală a investiției depășește 770 de milioane de lei, dintre care aproape 500 de milioane de lei provin din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), restul fiind asigurat de la bugetul de stat, potrivit Agerpres.

La eveniment au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila-Zoltán, managerul IUBCVT, Mariana Ciorba, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, precum și rectorul UMFST „G.E. Palade”, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei. Slujba de sfințire a clădirii a fost oficiată de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei. Despre declarațiile premierului la eveniment am scris separat.

Institutul a scos deja la concurs 34 de posturi noi, necesare funcționării noii clădiri.

Ce înseamnă asta pentru Sibiu

Pentru sibieni, contrastul e greu de ignorat. În timp ce firma din Șelimbăr a dus la capăt, la termen, unul dintre cele mai mari șantiere spitalicești din țară, propriul proiect al Sibiului – noul Spital Județean – rămâne blocat într-un scandal politic între Ministerul Sănătății și conducerea Consiliului Județean, iar terenul pe care ar urma să fie ridicată clădirea este, deocamdată, o pășune pentru vaci și cai. Un parlamentar de Sibiu a propus recent modelul Oradea drept soluție pentru deblocarea proiectului.

CONA nu este la prima colaborare de anvergură cu instituțiile publice. Compania din Șelimbăr a modernizat Stadionul Municipal din Sibiu și ridică, tot la Sibiu, ceea ce a fost prezentat drept cea mai futuristă bază sportivă din România.

O clădire de peste 19.300 mp, 219 de paturi, patru săli de operație și o investiție de peste 770 de milioane de lei – ridicată, în aproape 500 de zile, de o firmă din Sibiu.