Pe scurt: ASF își propune să reducă timpul de reacție la fraudele financiare online, monitorizând atent influencerii, reclamele și grupurile de pe internet. Strategia vizează protecția consumatorilor și eliminarea rapidă a site-urilor frauduloase.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va intensifica monitorizarea mediului online, vizând în special influencerii financiari, publicitatea digitală și grupurile de discuții, pentru a preveni și detecta rapid fraudele financiare.

Potrivit Economica.net, aceste măsuri fac parte din strategia ASF pentru perioada 2026-2028.

ASF își propune să mute accentul de la reacția post-fraudă la identificarea timpurie a practicilor neconforme. Pentru entitățile autorizate, supravegherea va include monitorizarea comunicărilor comerciale, a publicității online și a promovării prin intermediul influencerilor financiari, precum și prevenirea abuzurilor pe piață.

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În cazul fraudelor provenite din afara ariei de supraveghere, ASF va monitoriza sursele deschise, va corela datele cu petițiile primite și va emite avertizări publice rapide.

„Eficacitatea se măsoară prin viteza de reacție, nu prin volumul de acțiuni întreprinse. Se urmărește reducerea intervalului dintre apariția unei practici neconforme și intervenția Autorității, prin avertizare publică, control tematic sau sesizarea autorităților competente”, se arată în raportul ASF citat de sursă.

O componentă importantă a strategiei vizează identificarea timpurie a entităților care oferă servicii financiare fără autorizație și a practicilor înșelătoare din mediul online. ASF monitorizează website-urile care promovează servicii financiare fără autorizare, paginile care folosesc abuziv denumirea sau sigla instituției, platformele care promit randamente garantate și campaniile ce solicită transferuri de fonduri sau criptoactive către entități necunoscute.

Monitorizarea include reclame online, postări sponsorizate, influenceri financiari și grupuri închise de comunicare. Aceste date sunt corelate cu petițiile primite pentru a identifica tipare recurente, cum ar fi website-urile clonă, phishingul sau schemele investiționale frauduloase.

Rezultatele acestor analize stau la baza avertizărilor publice, sesizărilor către organele de urmărire penală și eliminării website-urilor frauduloase, în cooperare cu autoritățile competente și prin schimb de informații la nivel internațional.

ASF va utiliza instrumente de prevenție care corelează semnalele din mediul online cu petițiile primite, pentru a depista rapid site-urile neautorizate, paginile care folosesc abuziv identitatea vizuală a Autorității, ofertele cu randamente garantate și campaniile ce solicită transferuri către entități necunoscute.

Obiectivul este protecția directă a consumatorilor și reducerea prejudiciilor, prin avertizări publice rapide și sesizarea autorităților competente în cazurile cu impact ridicat sau caracter transfrontalier.

Instrumentele de monitorizare valorifică informațiile publice din rețelele sociale, reclamele plătite, grupurile de discuții specializate și proiectele de tokenizare aflate în promovare, pentru a emite avertizări publice timpurii și a fundamenta selecția temelor de control.

Strategia ASF pentru perioada 2026-2028 include ca domenii prioritare criptoactivele, tehnologia DLT (Distributed Ledger Technology), sistemele bazate pe inteligență artificială, publicitatea online, promovarea prin influenceri financiari, tokenizarea instrumentelor financiare și prestarea transfrontalieră de servicii.

Supravegherea bazată pe risc va direcționa resursele către zonele unde digitalizarea poate genera prejudicii semnificative pentru consumatori sau pentru integritatea pieței.

ASF va evalua periodic probabilitatea și impactul potențial al acestor riscuri, iar rezultatele vor orienta planificarea acțiunilor de control și declanșarea demersurilor de avertizare publică.