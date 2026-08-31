Junii Sibiului au dus tradițiile românești peste Prut. Spectacol excepțional la Criuleni / foto

Pe scurt: Tradițiile sibiene au ajuns pe malul Nistrului, unde artiștii din Sibiu au participat la un festival dedicat culturii românești și aniversării independenței Republicii Moldova.

Artiști ai Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și interpretul Traian Stoita au participat, la finalul săptămânii trecute, la prima ediție a Festivalului „Tradiții românești la mal de Nistru”, organizat la Criuleni, în Republica Moldova.

Potrivit postării oficiale, evenimentul a reunit artiști din Sibiu care au prezentat cântece, jocuri și obiceiuri tradiționale specifice județului.

Reprezentanții Sibiului au adus pe scena festivalului costume populare autentice și au pus în valoare obiceiurile de nuntă de pe Valea Târnavelor, ilustrând diversitatea și bogăția patrimoniului folcloric local. Participarea lor a fost descrisă ca un dialog cultural menit să întărească legăturile dintre comunitățile românești de pe ambele maluri ale Prutului.

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Festivalul de la Criuleni a avut o semnificație specială, marcând 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și fiind organizat în ajunul Zilei Limbii Române, sărbătorită luni, 31 august 2026. Organizatorii au subliniat importanța acestui eveniment pentru promovarea tradițiilor, culturii și a relațiilor dintre români.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și al Consiliului Raional Criuleni, fiind dedicat consolidării legăturilor culturale dintre județul Sibiu și regiunea Criuleni. Participarea ansamblului sibian la festivalul din Republica Moldova vine în contextul unor inițiative similare de promovare a tradițiilor locale, cum a fost și ASTRA Multicultural, desfășurat la Sibiu în luna iulie.

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