Fostul președinte al României, Klaus Iohannis este așteptat să susțină pe Inter Sibiu, rămasă singura echipă de fotbal a Municipiului după desființarea lui FC Hermannstadt.

Fost președinte la FC Hermannstadt în perioada 2015-2019, Teodor Birț a continuat să îl țină la curent cu soarta echipei pe Klaus Iohannis, fostul președinte al României.

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”Pot să vă spun că l-am ținut la curent pe domnul Iohannis cu ce s-a întâmplat la FC Hermannstadt. Girul l-a dat atunci doamna Astrid Fodor, dânsa a fost cea care a fost primar în acea perioadă. Acum cred că despre domnul președinte ce bine ar fi să vorbească dânsul. Eu mi-aș dori foarte mult să-l avem cât se poate de mult în preajmă, pentru că este omul care cred că a făcut cel mai mult pentru Sibiu, indiferent ce spun unii și alții” a spus Birț la Ora de Sport.

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”Dacă echipa este o jucărie a unuia, se va duce”

Actualmente administrator public al Municipiului, Teodor Birț subliniază că un club rezistă doar prin susținerea tuturor factorilor, începând de la suporteri și până la autoritățile locale.

”Poate aici nu au înțeles cei care au gestionat FC Hermannstadt și eu am înțeles foarte bine: nu e echipa mea, nu e echipa noastră, că noi am creat-o, ci este echipa Sibiului. Ca să aibă o viață lungă, trebuie să avem suporteri, trebuie să fim o echipă iubită, trebuie să fim o echipă ancorată în comunitate, susținută de mediul economic, de factorii politici, de factorii administrativi, de toată lumea. Dacă înțelegem lucrul ăsta, atunci echipa aceasta are viață lungă. Dacă considerăm că este doar o jucărie a unuia sau a altuia, se va duce. Eu îmi doresc ca Inter Sibiu să fie așa cum a fost până acum, iubită de sibieni, echipa pe care oamenii o să o susțină și mă bucur că oamenii de afaceri sunt deschiși din Sibiu și sper să aduc cât mai multă lume lângă noi. Dacă prezinți un proiect bun și dacă oamenii văd și au exemple pozitive, încep să vină lângă tine” a mai declarat Teodor Birț, actualmente membru în Consiliul de Administrație al clubului Inter Sibiu.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.