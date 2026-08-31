Pe scurt: Un minor din Târnăveni a fost prins conducând fără permis la Mediaș, iar prietenul care i-a dat mașina este cercetat penal. Poliția a intervenit în toiul nopții.

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Un tânăr de 17 ani din Târnăveni a fost depistat de polițiștii rutieri conducând fără permis pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Mediaș, în noaptea de duminică, 30 august 2026, în jurul orei 00:10.

Cum a fost depistat tânărul

Potrivit IPJ Sibiu, autoturismul a fost oprit pentru control în cadrul unei acțiuni de rutină, iar la volan se afla adolescentul din Târnăveni.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma discuțiilor cu acesta, s-a stabilit că mașina i-a fost încredințată de către un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, tot din Târnăveni. Codul penal prevede pedepse atât pentru cel care conduce fără permis, cât și pentru persoana care încredințează voluntar un vehicul unei persoane fără drept de a conduce.

Dosare penale pentru ambii tineri

În acest caz, la nivelul Poliției Municipiului Mediaș a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis pe numele tânărului de 17 ani. Ancheta este continuată pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care minorul a ajuns la volanul autoturismului.

De asemenea, tânărul de 18 ani care i-a dat mașina este cercetat penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Ambele fapte sunt reglementate de Codul penal ca infracțiuni distincte, indiferent dacă s-a produs sau nu un accident.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în județul Sibiu. În urmă cu doar 12 zile, un alt șofer a fost prins la volan fără permis și a încercat să inducă în eroare polițiștii, mutându-se pe bancheta din spate. Polițiștii rutieri sibieni atrag atenția că astfel de fapte pot avea consecințe grave atât asupra siguranței traficului, cât și asupra viitorului penal al celor implicați, mai ales atunci când sunt minori, fără experiență și fără pregătirea necesară pentru a face față situațiilor neprevăzute din trafic.