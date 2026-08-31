Pe scurt: Decizia lui Trump de a redenumi Lacul Ontario a stârnit reacții dure din partea Canadei și a statului New York, iar Google Maps afișează acum denumiri diferite în funcție de țară.

Google Maps afișează pentru utilizatorii din Statele Unite denumirea „Lacul America” în loc de Lacul Ontario, ca urmare a unui ordin semnat de Donald Trump, potrivit Economica.net.

Decizia a fost anunțată joi, 27 august 2026, în contextul escaladării conflictului comercial dintre SUA și Canada, cele două țări impunându-și reciproc taxe vamale pentru produse în valoare de miliarde de dolari.

Ordinul semnat de Trump modifică Sistemul de Informații privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, instituția care stabilește standardele pentru hărțile oficiale americane. Totuși, această schimbare nu are niciun efect asupra convențiilor de denumire din Canada sau din alte țări.

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Google a anunțat într-un mesaj publicat pe blog sâmbătă, 29 august 2026, că utilizatorii Google Maps din SUA vor vedea numele „Lake America”, cei din Canada vor vedea „Lake Ontario”, iar în restul lumii vor fi afișate ambele denumiri. Compania a procedat similar cu redenumirea Golfului Mexic, care a fost numit „Gulf of America” de către Trump la începutul mandatului său prezidențial.

Premierul canadian Mark Carney a respins imediat redenumirea Lacului Ontario, subliniind că frontiera dintre Canada și SUA trece prin acest lac. O poziție similară a avut și guvernatoarea statului New York, democrata Kathy Hochul, care a declarat: „New Yorkul nu îi va spune așa”, referindu-se la noua denumire impusă de Trump.

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a dezvelit sâmbătă, 29 august 2026, un panou de mari dimensiuni pe malul lacului, cu mesajul bilingv „Lacul Ontario: Acum și întotdeauna”. Doug Ford a afirmat: „Președintele Trump îi poate zice cum vrea, dar vă pot spune că restul lumii îl va numi întotdeauna Lacul Ontario”.

Schimbarea denumirii pe Google Maps vine în contextul unor modificări majore aduse platformei, inclusiv integrarea inteligenței artificiale Gemini, după cum a relatat recent și Google schimbă din temelii Maps și Waze: Inteligența artificială Gemini, parte din navigație.