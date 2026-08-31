Lucrări ample la podul de pe DN 14B din Copșa Mică: structura va fi consolidată pentru a rezista încă 50 de ani

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin DRDP Brașov, face pași concreți pentru reabilitarea podului de pe DN14B, care traversează râul Vișa în localitatea Copșa Mică. Contractul pentru lucrările de întreținere periodică și consolidare a fost scos la licitație, având o valoare estimată de 5.856.469 de lei.

Constructorii interesați pot depune ofertele până la data de 17 septembrie. Conform caietului de sarcini, din momentul predării amplasamentului, durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni, investiția urmând să asigure o durată de exploatare a structurii pentru încă 50 de ani, în condiții de maximă siguranță.

Lucrări masive de consolidare și modernizare

Podul, care are o lungime totală de 113 metri și este alcătuit din trei deschideri, nu își va schimba caracteristicile fundamentale, însă va fi supus unor intervenții structurale esențiale. Infrastructura va fi consolidată prin cămășuiri armate la nivelul pilelor și prin aplicarea de torcret armat pentru culee.

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De asemenea, banchetele de rezemare vor fi reparate și, ca element de noutate menit să sporească rezistența, vor fi prevăzute cu dispozitive antiseismice. Toate echipamentele vechi vor fi înlocuite integral.

Siguranță sporită pentru șoferi și pietoni

Lățimea părții carosabile va fi păstrată la 7,80 metri, fiind flancată de două trotuare de câte 1,50 metri, ceea ce duce la o lățime totală a suprastructurii de 11,20 metri. Structura rutieră nouă va include beton de pantă, hidroizolație și protecție pentru aceasta, un strat de legătură, precum și un strat de uzură din beton asfaltic.

Pentru protecția participanților la trafic, pe pod vor fi montate parapete pietonale din profile metalice deschise, dar și parapete de siguranță. Accesul sub pod va fi facilitat prin amenajarea a două scări pe rampele structurii.

Intervenții și în albia râului Vișa

Proiectul nu se rezumă doar la structura rutieră. În albia râului Vișa se vor executa lucrări de curățare a vegetației, a depunerilor și a gunoaielor, alături de lucrări de reprofilare și calibrare a cursului de apă.

După finalizarea lucrărilor de intervenție, podul va rămâne încadrat în clasa E de încărcare, fiind pregătit să susțină în siguranță traficul greu și vehiculele speciale.