Pe scurt: Cisnădienii au petrecut două zile de sărbătoare cu muzică, artiști și activități pentru toate vârstele. Atmosfera a fost întreținută de prezența masivă a localnicilor și de implicarea autorităților.

Zilele Orașului Cisnădie au reunit mii de localnici și vizitatori în weekendul 29–30 august 2026, transformând orașul într-un spațiu de sărbătoare și socializare.

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Potrivit Primăriei Orașului Cisnădie, evenimentul a fost marcat de două zile pline de energie, muzică și bucurie, în care comunitatea s-a bucurat de concerte și activități dedicate tuturor vârstelor.

Mulțumiri pentru comunitate și organizatori

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care au participat și au contribuit la atmosfera de sărbătoare, subliniind că prezența numeroasă a cisnădienilor a fost cea mai mare bucurie pentru administrația locală.

„Vă mulțumim tuturor celor care ați ales să petreceți alături de noi și să transformați aceste două zile într-o adevărată sărbătoare a orașului nostru”, se arată în mesajul transmis de Primăria Cisnădie.

Pe scena evenimentului au urcat mai mulți artiști care au oferit momente de neuitat, iar administrația locală a adresat felicitări și mulțumiri tuturor celor implicați în organizare, de la Casa de Cultură Cisnădie, echipele tehnice și de organizare, până la Poliție, Poliția Locală, Jandarmerie și Serviciul de Ambulanță. Toate aceste instituții au asigurat ordinea, siguranța și buna desfășurare a manifestărilor.

Primăria a evidențiat rolul comunității în succesul evenimentului, mulțumind în mod special cisnădienilor pentru prezență și pentru atmosfera creată.

„Aceste două zile ne-au arătat, încă o dată, cât de frumos este atunci când o comunitate se adună și sărbătorește împreună”, au transmis organizatorii.

Un reper anual pentru comunitatea locală

Evenimentul a avut loc la finalul lunii august și a inclus, pe lângă concerte, activități pentru copii și momente speciale dedicate tuturor generațiilor. Zilele Orașului Cisnădie au devenit astfel un reper pentru viața comunității locale, aducând împreună locuitorii și oferind ocazia de a celebra identitatea orașului. Ediția din acest an a inclus, ca de fiecare dată, un program variat, cu activități gândite atât pentru copii, cât și pentru adulți, pe parcursul întregului weekend.

În cadrul sărbătorii, Cisnădia a fost vizitată și de Călin Georgescu, care a fost întâmpinat cu entuziasm de către participanți.