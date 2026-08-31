Pe scurt: Află cum recunoști burnout-ul, ce rol are mediul de lucru și de ce consilierea psihologică poate fi cheia pentru echilibrul profesional.

Stresul profesional poate avea atât efecte pozitive, cât și negative asupra angajaților, însă atunci când depășește un anumit prag, poate afecta grav sănătatea psihică.

Psihologul Bianca Lica-Niycui, specializată în Psihologia Muncii și Organizațională la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a explicat într-o postare pe Facebook care sunt semnele de alarmă ale burnout-ului și cum pot fi prevenite efectele toxice ale muncii, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Semnele care indică trecerea de la stres normal la burnout și efectele asupra sănătății

Stresul pe termen scurt poate fi benefic, stimulând atingerea unor obiective dificile. Însă, atunci când stresul devine cronic, sursele sale – profesionale, sociale, financiare sau medicale – pot genera blocaje emoționale, confuzie și chiar episoade depresiv-anxioase. Printre simptomele de burnout se numără perturbări cognitive (scăderea capacității de concentrare, deficit de memorie pe termen scurt), perturbări emoționale (labilitate emoțională, scăderea stimei de sine, reactivitate impulsiv-agresivă), tulburări de somn, dar și manifestări fiziologice precum dureri în piept, probleme gastrointestinale, afecțiuni dermatologice sau chiar boli cronice.

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Psihologul subliniază că, deși efectele negative nu sunt resimțite imediat, consecințele pe termen lung pot fi devastatoare pentru sănătate. Este esențială identificarea surselor de stres și a intensității acestora atât la nivel individual, cât și colectiv.

Prevenirea burnout-ului: reziliența personală și rolul mediului de lucru

Principalii indicatori ai burnout-ului sunt epuizarea emoțională, depersonalizarea și scăderea performanței. Presiunea zilnică, lipsa somnului și responsabilitățile multiple pot transforma stresul într-o stare cronică, greu de gestionat. Modul în care fiecare persoană reacționează la stres depinde de reziliența personală și colectivă. O persoană cu reziliență crescută se adaptează mai ușor, găsește soluții și are încredere în propriile abilități, în timp ce o persoană cu reziliență scăzută se bazează mai mult pe sprijinul echipei.

Dezvoltarea rezilienței personale prin consiliere psihologică și un mediu de lucru suportiv contribuie la creșterea performanței și la prevenirea burnout-ului. Organizarea eficientă a muncii și condițiile optime la locul de muncă sunt factori esențiali pentru sănătatea psihică a angajaților.

Relația cu managerii, motivația și importanța limitelor sănătoase

Relația cu superiorii are un impact major asupra motivației și performanței. Un manager echilibrat, care oferă suport și resurse, încurajează comunicarea și inițiativa, ajută membrii echipei să se adapteze și să depășească împreună obstacolele profesionale. Pe de altă parte, motivațiile bazale, precum salariul sau condițiile materiale, aduc satisfacție doar pe termen scurt. Pentru mulți angajați, dezvoltarea personală, recunoașterea socială și apartenența la grupuri profesionale devin priorități pentru satisfacția la locul de muncă.

Pentru a pune limite sănătoase la serviciu fără a fi percepuți ca neimplicați, psihologul recomandă comunicarea asertivă și organizarea sarcinilor în funcție de urgență și importanță. Tehnica Eisenhower poate ajuta la prioritizarea task-urilor, iar refuzul argumentat și diplomatic al unor sarcini suplimentare este esențial atunci când gradul de încărcare este prea mare. Cunoașterea și respectarea propriei limite de rezistență la efort fizic și psihic sunt vitale pentru menținerea performanței profesionale și a sănătății.

Mediul de lucru și sprijinul psihologic, factori cheie pentru echilibru

Un mediu de lucru pozitiv și suportiv, în special în activitățile colective, influențează direct atât performanța grupului, cât și starea de sănătate a membrilor. Dacă o persoană nu se mai simte fericită la locul de muncă, psihologul recomandă să solicite suport psihologic. „Fiecare caz este particular și merită să fie abordat în unicitatea sa. O discuție deschisă și sinceră cu psihologul organizațional poate reduce semnificativ distresul emoțional. Împreună se găsesc cele mai potrivite soluții particularizate și cu pași mici dar constanți se obțin schimbări semnificative”, a transmis Bianca Lica-Niycui.