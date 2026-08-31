Pe scurt: ONU schimbă abordarea față de moștenirea sclaviei, cerând statelor să ia măsuri concrete, nu doar compensații financiare.

Un comitet al ONU a stabilit că statele au obligația legală de a lua în considerare acordarea de despăgubiri pentru comerțul transatlantic cu sclavi și de a adopta alte măsuri pentru a combate efectele persistente ale discriminării rasiale.

Potrivit HotNews.ro, această decizie a fost anunțată luni, 31 august 2026, de către Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale.

Comitetul a publicat un set de orientări care precizează că aceste obligații decurg dintr-o convenție internațională obligatorie privind discriminarea rasială, adoptată în 1965. Documentul subliniază că nu contează dacă la momentul desfășurării comerțului cu sclavi existau sau nu standarde juridice care să interzică această practică, ci că statele trebuie să răspundă în baza normelor internaționale actuale.

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Reprezentanții Comitetului au descris această abordare drept o „schimbare de paradigmă”, care se distanțează de dezbaterile despre responsabilitatea istorică, folosite adesea de guverne pentru a respinge cererile de despăgubiri. Astfel, accentul se mută pe obligația prezentă a statelor de a aborda efectele sclaviei și discriminării rasiale, nu doar pe trecutul istoric.

Peste 12 milioane de africani au fost victime ale comerțului transatlantic cu sclavi

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale a evidențiat că cel puțin 12,5 milioane de africani au fost capturați și vânduți între secolele al XV-lea și al XIX-lea, în ceea ce a fost numită cea mai mare strămutare forțată din istorie. Apelurile pentru despăgubiri, de la scuze oficiale până la compensații financiare, au crescut la nivel internațional în ultimii ani.

Uniunea Europeană și Marea Britanie s-au abținut în luna martie de la votul asupra unei rezoluții a ONU privind sclavia. Unele state au încercat să evite în instanță cererile de despăgubiri, invocând faptul că, la momentul respectiv, nu existau legi internaționale care să interzică sclavia, argument cunoscut sub numele de principiul intertemporalității.

ONU solicită măsuri „transformatoare” dincolo de compensațiile financiare

Noul document al ONU susține că simpla compensare financiară nu este suficientă pentru a repara efectele sclaviei. Comitetul recomandă măsuri „transformatoare”, precum deschiderea arhivelor, revizuirea monumentelor și memorialelor publice și înființarea unor comisii independente pentru stabilirea adevărului.

„Facem apel la statele părți să întreprindă acțiuni concrete și semnificative”, a declarat un reprezentant al Comitetului pentru Reuters.

„Vrem să reafirmăm demnitatea celor ale căror suferințe au fost negate, minimalizate sau uitate”, a subliniat acesta.

Aceste recomandări vin în contextul în care dezbaterea despre responsabilitatea statelor pentru crime istorice, inclusiv sclavia, rămâne un subiect sensibil la nivel internațional.