Polițistul accidentat pe Hula Bradului, externat. Primăria Avrig îi acordă un ajutor de urgență: ,,Comunitatea e alături de el"

Vești noi despre polițistul Tudor Lungu, agent al Poliției Orașului Avrig, grav rănit în accidentul rutier produs în luna iulie pe DN1, la Bradu. După mai multe săptămâni de internare și intervenții medicale complexe, acesta a fost externat din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Primăria Avrig a făcut un gest impresionant pentru tânăr.

Potrivit lui Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu, Tudor Lungu a fost externat în data de 7 august 2026.

Polițistul a fost internat în urma accidentului produs în 18 iulie, pe DN1, la intrarea în localitatea Bradu. În urma impactului, Tudor Lungu a suferit multiple traumatisme grave și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

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Potrivit informațiilor făcute publice anterior, printre leziunile suferite s-au numărat fracturi de coloană cervicală și toracală, afectarea măduvei spinării, leziuni pulmonare severe, fracturi costale și fracturi ale membrelor superioare. (detalii aici)

Primăria Avrig îi acordă un ajutor de urgență

Tudor Lungu continuă acum lupta pentru recuperare, iar sprijinul comunității din Avrig nu a întârziat să apară. Primarul orașului Avrig, Adrian Dumitru David, spune că în ultimele săptămâni au fost organizate mai multe acțiuni caritabile pentru polițist.

Sursa foto: Facebook/Adrian David

„Au fost mai multe acțiuni caritabile și o asociație din Avrig care a făcut mai multe manifestări cu scopul de a strânge fonduri pentru el. Pe 31 august, Primăria a acordat un ajutor de urgență prin hotărâre de Consiliu Local, de 5.000 de lei”, a declarat primarul Adrian Dumitru David pentru Ora de Sibiu.

Edilul spune că întreaga comunitate este implicată și încearcă să îi ofere lui Tudor toate șansele pentru recuperare.

„Toată comunitatea e alături de el. E un băiat tânăr, trebuie să îi asigurăm toate posibilitățile de tratare, să existe șanse. Merită. Sperăm cu toții să existe o variantă de recuperare”, a transmis primarul din Avrig.

Campanii și donații pentru recuperarea polițistului

Cazul lui Tudor Lungu a mobilizat atât colegii polițistului, cât și oameni din comunitatea locală. Au fost organizate acțiuni caritabile, campanii în mediul online și evenimente prin care s-au strâns bani pentru tratamentele și recuperarea acestuia.

Primarul Adrian Dumitru David spune că subiectul a mobilizat puternic comunitatea din Avrig.

„Comunitatea e intens acaparată de subiectul ăsta și implicată. Campanii pe internet. Donații pentru sprijin. Toți vrem să fie bine”, a mai spus edilul.

Una dintre acțiunile de solidaritate a avut loc în 22 august, când personalul Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a participat la Cupa Solidarității, un turneu caritabil organizat la Sibiu pentru sprijinirea recuperării lui Tudor Lungu. În urma evenimentului au fost strânși 8.259 de lei și 20 de euro.

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