O decizie definitivă a Curții de Apel Alba Iulia a anulat pedeapsa detenției pe viață în cazul sibianului de 39 de ani care și-a ucis mama în bătaie anul trecut în preajma Crăciunului. Deși bărbatul se află la a doua condamnare pentru omor din viața sa, judecătorii au considerat că pedeapsa maximă dată inițial de Tribunalul Sibiu este „excesivă și disproporționată”.Criminalul va petrece după gratii 27 de ani și 2 luni.

Sentința, pronunțată pe 3 august 2026 de Curtea de Apel Alba Iulia, schimbă radical hotărârea primei instanțe. Dacă Tribunalul Sibiu concluzionase în luna mai că bărbatul prezintă un pericol major și că șansele sale de reabilitare sunt practic nule, magistrații Curții de Apel au avut o cu totul altă perspectivă asupra dreptului la reeducare al inculpatului.

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Banii pierduți la pariuri și un conflict fatal

Tragedia s-a consumat în seara de 21 decembrie 2025, în apartamentul din Sibiu unde inculpatul locuia alături de mama sa, în vârstă de 67 de ani, atunci când se întorcea din curse. Bărbatul lucra ca șofer de TIR pe comunitate și îi trimitea constant bani fratelui său pentru a-i plăti ratele la bancă și facturile. Fratele ar fi jucat sume importante la pariuri sportive, pierzând mare parte din bani, iar în certurile care au urmat, mama a luat apărarea fratelui, fapt care a declanșat furia necontrolată a inculpatului.

Bărbatul și-a pierdut cumpătul și a început să își lovească cu bestialitate mama. „A lovit victima cu pumnii și, posibil alte corpuri dure, în zona capului și a toracelui, victima căzând pe podea în urma agresiunii, inculpatul recurgând inclusiv la acte de sugrumare asupra victimei”, este menționat în rechizitoriu, potrivit rejust.ro.

Fotografie macabră trimisă pe WhatsApp

Cinismul criminalului a fost reliefat de acțiunile sale imediat următoare. Femeia a căzut inconștientă, în șezut, pe vasul de toaletă. În loc să sune la 112 pentru a-i salva viața, fiul i-a făcut o fotografie cu telefonul mobil.

A trimis imaginea tulburătoare pe WhatsApp unui prieten din copilărie, însoțită de un mesaj rece: „Am omorât-o pe mama… grijă de voi, asta e, nu mai contează… îmi închid telefonul”. Tot el l-a sunat apoi pe fratele său pentru a-i spune ce a făcut. Fratele a fost cel care a alertat autoritățile. Deși echipajele medicale au transportat-o de urgență la Spitalul Clinic Județean Sibiu, femeia a murit patru zile mai târziu, pe 25 decembrie, din cauza unei come cauzate de asfixia mecanică și a leziunilor grave.

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Trecut sângeros: fusese condamnat pentru o altă crimă

Cazul a șocat cu atât mai mult cu cât criminalul nu se afla la prima faptă de acest gen. Pe când era încă minor, el a fost condamnat, în 2004, la 9 ani de închisoare pentru omor calificat. Apoi, în 2013, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru lovire și ultraj contra bunelor moravuri, iar în 2024 A primit o pedeapsă de 2 ani și 2 luni (cu suspendare) pentru amenințare, distrugere și tulburarea liniștii publice.

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Crima asupra mamei sale a fost comisă chiar în perioada termenului de supraveghere dictat în 2024. Expertiza psihiatrică a scos la iveală faptul că bărbatul suferă de o „tulburare de personalitate de tip antisocial decompensată comportamental”, care îl predispune la acte de violență, mai ales pe fondul consumului de alcool. Cu toate acestea, medicii au stabilit că a acționat cu discernământ.

De ce a anulat Curtea de Apel închisoarea pe viață

În apelul formulat, avocatul bărbatului a susținut că detenția pe viață „închide orice fereastră a reabilitării”, invocând atitudinea sinceră a acestuia în fața anchetatorilor și faptul că, la locul de muncă (ca șofer de TIR), era perceput ca un angajat serios. Magistrații Curții de Apel au admis aceste argumente. În motivarea deciziei de reducere a pedepsei, instanța superioară a reținut că:

„Pedeapsa detențiunii pe viață, astfel cum a fost stabilită de prima instanță, este una excesivă și disproporționată astfel că solicitarea inculpatului de reindividualizare a pedepsei pentru această infracțiune este justificată în raport de încadrarea juridică a faptei, urmând a ține cont de împrejurările concrete ale săvârșirii faptei, gradul de pericol social al faptei săvârșite, dar și de datele ce caracterizează persoana inculpatului. (…) Prima instanță nu a ţinut cont de atitudinea sinceră din timpul procesului, ci doar de aspectele negative prevăzute în referatul de evaluare şi în raportul de expertiză medico – legală, fără a lua în considerare și aspectele favorabile cuprinse în referatul de evaluare și de caracterizarea emisă de către angajatorul său”, potrivit rejust.ro.

Judecătorii au subliniat colaborarea acestuia cu organele de poliție, recunoașterea faptei și integrarea sa socială prin locul de muncă. Astfel, pedeapsa pentru crima asupra mamei a fost stabilită la 25 de ani de închisoare. La această condamnare s-au adăugat cei 2 ani și 2 luni de închisoare din condamnarea anterioară, din 2024. În final, el va trebui să execute, în regim de detenție, 27 de ani și 2 luni de închisoare.