Pe scurt: DIICOT a descins la un eveniment spiritual din Boșorod, Hunedoara, unde au fost găsite droguri de mare risc și au fost reținute trei persoane. Ritualurile promovate ca ceremonii amazoniene ascundeau consumul de substanțe interzise.

Procurorii DIICOT Hunedoara au reținut trei persoane într-un dosar de trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după o percheziție la o pensiune din localitatea Boșorod, județul Hunedoara.

Potrivit Mediafax, ancheta vizează o femeie, cetățean român, și doi bărbați, cetățeni peruan și danez, suspectați că au organizat și furnizat substanțe interzise în cadrul unui eveniment intitulat „Amazon Weekend”.

Evenimentul, promovat ca o ceremonie spirituală inspirată din ritualurile Amazonului Peruvian, era destinat persoanelor interesate de astfel de practici și urmărea „reconectarea cu sinele”.

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Potrivit anchetatorilor, la eveniment urmau să participe șamani și alte persoane atrase de ritualuri amazoniene. Participarea era permisă doar pe bază de recomandare, iar înscrierea se făcea după interviuri organizate în vara anului 2026. Prețul pentru participare era de 590 sau 650 de euro de persoană, sumă ce includea ceremoniile, cazarea și masa.

DIICOT susține că, pe 27 august 2026, cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc pentru desfășurarea evenimentului. Printre substanțele folosite se numărau Ayahuasca, care conține DMT, și San Pedro, denumirea populară pentru cactusul Echinopsis pachanoi, ce conține mescalină. Atât DMT, cât și mescalina sunt considerate droguri de mare risc conform legislației române.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șamani, droguri și „ceaiuri” halucinogene la o pensiune din Hunedoara: doi bărbați reținuți — VIDEO

În după-amiaza zilei de vineri, 28 august 2026, procurorii DIICOT Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au efectuat o percheziție la pensiunea unde se desfășura evenimentul.

Anchetatorii au ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă ce conținea mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină, precum și alte vase și plicuri cu substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare.

Au fost descoperite și cântare de precizie, dispozitive pentru consumul prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă. În bucătăria pensiunii, anchetatorii au găsit „ceaiuri” deja preparate pentru consum, despre care susțin că aveau în compoziție droguri de mare risc.

Sala destinată ritualurilor era amenajată cu 11 saltele, recipiente pentru vomat, lumânări și diverse obiecte decorative, semn că spațiul era pregătit pentru consumul substanțelor interzise.

Doi bărbați arestați preventiv, femeia plasată sub control judiciar

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați implicați, iar femeia organizatoare a fost plasată sub control judiciar. Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.

Acțiunea DIICOT Hunedoara vine în contextul intensificării luptei împotriva traficului de droguri de mare risc în România, după mai multe cazuri recente de import și distribuție de substanțe interzise, precum cel prezentat în articolul „Matrix”, românul care transporta drogurile mafiei albaneze.