Pe scurt: Elevii de clasa a VIII-a vor avea două examene la finalul anului școlar 2026-2027, iar Ministerul Educației pregătește metodologia și calendarul pentru admiterea la liceu.

Ministerul Educației va începe marți, 1 septembrie 2026, să pregătească metodologia pentru cel de-al doilea examen pe care elevii care termină clasa a VIII-a vor trebui să-l susțină vara viitoare.

Potrivit Mediafax, Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a anunțat că va demara procedura pentru stabilirea regulilor și a calendarului după care se vor desfășura cele două examene pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2026-2027.

Parlamentul nu a reușit să adopte săptămâna trecută legea care ar fi scutit elevii din an terminal de examenul de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Națională. Proiectul s-a blocat la Senat, unde a fost retrimis la comisie.

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„Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. În acest sens, Ministerul trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia-cadru corespunzătoare. De aceea, mâine vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită și calendarul admiterii”, a transmis Mihai Dimian într-o postare pe Facebook.

Cei vizați de această schimbare sunt elevii care își finalizează studiile gimnaziale în anul școlar 2026-2027. La ultima dezbatere din plenul Parlamentului, senatorii USR și PSD au avut dispute pe marginea amendamentelor. Ministrul Educației a explicat că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării, de către anumite licee și pentru anumite specializări, a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri, a avut un traseu sinuos în Parlament.

Mihai Dimian a atras atenția senatorilor asupra unei modificări care lipsește din actuala propunere legislativă. El a precizat că, dacă senatorii nu formulează o derogare explicită, legea va intra în vigoare abia din anul școlar 2027-2028.

„Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026–2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învățământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027–2028”, a subliniat ministrul Educației.

Cu doar o săptămână înainte de începerea noului an școlar, propunerea social-democraților va fi rediscutată marți, 1 septembrie, în Parlament, în paralel cu discuțiile de la Ministerul Educației privind regulile pentru examenul de admitere la liceu.