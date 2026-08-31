Circulația rutieră va fi închisă marți, 1 septembrie, și miercuri, 2 septembrie 2026, pe un sector al DN7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea evenimentului „Bentley Transfăgărășan Experience”.
Restricțiile vor fi instituite în intervalul orar 07:00 – 11:00, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 104+400 și 116+808b.
Participanții la trafic sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară din zonă, precum și indicațiile personalului care va dirija circulația pe perioada desfășurării evenimentului.
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