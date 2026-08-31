Derulat împreună cu Fundația Comunitară București, programul pune la dispoziția ONG-urilor, grupurilor de inițiativă civică și școlilor finanțări totale de 150.000 de euro

28 august, București

Storia, împreună cu Fundația Comunitară București și cu sprijinul Studio BAAB, lansează „Cartierul Perfect aduce schimbări reale pentru viața la comun!”, un program pilot prin care sunt finanțate proiecte menite să îmbunătățească viața în cartierele din București. Cu o valoare totală de 150.000 de euro, programul se adresează ONG-urilor, grupurilor de inițiativă civică și școlilor care vor să transforme nevoile identificate la nivel local în intervenții concrete. Proiectele pot fi înscrise până pe 5 octombrie 2026, prin intermediul platformei dedicate.

Spațiile verzi, principala prioritate pentru bucureșteni

În cadrul unui chestionar online, oamenii au menționat ce îmbunătățiri și-ar dori în cartierele în care locuiesc, fiind colectate peste 3.000 de răspunsuri la nivel național. Dintre acestea, 42% au venit din București. Spațiile verzi se află în centrul priorităților locuitorilor capitalei: 12,8% își doresc mai multe spații verzi, iar 9,6% reamenajarea celor existente. Alte îmbunătățiri menționate sunt creșterea nivelului de siguranță, indicată de 7,8% dintre respondenți, monitorizarea calității aerului (7%) și reabilitarea trotuarelor (6,4%). Comparativ cu respondenții din afara capitalei, bucureștenii acordă o importanță mai mare monitorizării calității aerului, menționată de 7% dintre aceștia, față de 4,3%, dar și pistelor pentru biciclete, care sunt de peste două ori mai importante în București (6,1% vs. 3%). Totodată, locuitorii capitalei pun mai mult accent pe experiența urbană, menționând reducerea zgomotului, mobilierul urban și spațiile recreative, aspecte care contribuie la calitatea vieții de zi cu zi.

Întrebați cum evaluează evoluția cartierelor în care locuiesc, respondenții din București au acordat, în medie, un scor de 57,7 puncte din 100. În același timp, dacă îmbunătățirile pe care și le doresc ar avea loc, estimează că acestea le-ar influența semnificativ calitatea vieții, impactul fiind evaluat la 82 de puncte din 100.

Cartierul Perfect a pornit de la dorința de a-i ajuta pe oameni să își imagineze mai ușor cum ar putea arăta un cartier construit în jurul nevoilor lor. Macheta realizată împreună cu experții face aceste idei mai ușor de înțeles și arată cum schimbările punctuale în spațiul public pot încuraja interacțiunea dintre oameni și pot îmbunătăți viața de zi cu zi. Încă de la început, pentru noi a fost important ca proiectul Cartierul Perfect să nu se oprească doar la o machetă și la un set de principii, ci să contribuie și la realizarea unor intervenții concrete în cartiere. Pe lângă datele din Indexul Storia, am vrut să înțelegem și direct de la oameni ce și-ar dori să îmbunătățească în zonele în care locuiesc. Pornind de la aceste răspunsuri, prin acest program de finanțare facem următorul pas și căutăm să susținem proiecte care transformă nevoile exprimate de locuitori în soluții concrete pentru cartiere Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate (Storia și OLX Imobiliare în România)

Îmbunătățirile pe care și le doresc bucureștenii pentru cartierele lor diferă în funcție de vârstă

Dincolo de prioritățile comune la nivelul orașului, fiecare categorie de vârstă se remarcă prin anumite teme care au o relevanță peste medie pentru segmentul respectiv. Pentru bucureștenii cu vârste între 18 și 30 de ani sunt importante: infrastructura pentru biciclete, amenajarea spațiilor pentru activități recreative, reducerea numărului de locuri de parcare pentru crearea de spații pietonale și de joacă, soluții pentru animalele fără stăpân și amplasarea de mobilier urban suplimentar, dar și reabilitarea și accesibilizarea trotuarelor. În rândul bucureștenilor cu vârste între 31 și 44 de ani se conturează mai clar preocuparea pentru reducerea zgomotului și amenajarea locurilor de joacă pentru copii, alături de pistele de biciclete, spațiile pentru activități recreative și măsurile de reducere a vitezei în trafic. Bucureștenii de peste 45 de ani acordă mai multă importanță confortului și siguranței, menționând creșterea locurilor de parcare, instalarea sistemelor de monitorizare a vitezei mașinilor, reducerea zgomotului, instalarea senzorilor pentru monitorizarea calității aerului și amenajarea locurilor de joacă. Deși respondenții din București și din celelalte orașe sunt interesați, în linii mari, de îmbunătățiri similare, în afara capitalei au o relevanță peste medie nevoile practice și de siguranță, precum locurile de parcare și de joacă, siguranța rutieră și îmbunătățirea condițiilor din școli.

Pornind de la datele Indexului Storia, am dezvoltat, împreună cu o echipă de experți, macheta Cartierului Perfect. În locul unui model idealizat, am pornit de la ceea ce există deja și de la o perfecțiune discretă, construită prin mici îmbunătățiri. Macheta a pornit de la un cartier de locuințe colective, o tipologie răspândită în România. Am ales ca punct de plecare un cartier cu un punctaj ridicat în Indexul Storia, căruia i-am adăugat câteva spații tipice orașelor românești. A rezultat astfel un colaj generic de situații urbane familiare, o bază comună pe care puteam pune în scenă mai multe principii și idei. În acest sens, „Cartierul Perfect” nu este un cartier idealizat, ci un cartier deja existent, în care spațiul dintre clădiri, respectiv spațiul comun, este transformat cu grijă pentru oamenii care merg pe jos, locuiesc în zonă și construiesc relații de vecinătate. În centrul acestei preocupări se află copiii, pentru care jocul liber, comunitatea și spațiul din jurul casei formează primul univers al vieții împreună: locul în care cresc, explorează și învață ce înseamnă viața în comun. În etapa actuală, inițiativa Cartierul Perfect își propune să testeze principiile și spiritul pe care se bazează „macheta” prin realizarea unor proiecte în spații reale din București și monitorizarea impactului lor Alexandru Belenyi, Arhitect, Partener BAAB – coordonator design „Cartierul Perfect”

De la nevoile locuitorilor la intervenții concrete în cartiere

Programul are o valoare totală de 150.000 de euro și este structurat pe două direcții de finanțare. Pentru prima direcție sunt alocați 50.000 de euro pentru finanțarea a 3-4 proiecte comunitare, implementate în cartierele din București. Cea de-a doua direcție oferă o finanțare de până la 100.000 de euro pentru un proiect strategic, care să propună o intervenție integrată, cu potențialul de a produce o transformare vizibilă într-o zonă din București.

Un cartier bun pornește de la oamenii care îl cunosc și care știu ce nu funcționează în jurul lor. Din experiența noastră, cele mai relevante proiecte comunitare pornesc tocmai din înțelegerea locului, a oamenilor și a felului în care aceștia folosesc spațiile din jurul lor. Prin Cartierul Perfect, ne bucurăm că putem susține proiecte care răspund direct nevoilor comunității și care pot îmbunătăți calitatea vieții în oraș. Ne uităm și la potențialul lor de a deveni exemple care pot fi adaptate și în alte cartiere din București Alina Kasprovschi, Director Executiv, Fundația Comunitară București

Proiectele pot viza, printre altele, amenajarea unor spații care încurajează socializarea și viața comunitară, spațiile verzi, mobilitatea și siguranța, precum și implicarea locuitorilor în identificarea nevoilor și dezvoltarea soluțiilor pentru cartier. ONG-urile, școlile și liceele din rețeaua publică și grupurile de inițiativă civică pot înscrie proiecte comunitare, în timp ce pentru proiectul strategic pot aplica ONG-urile și școlile sau liceele din rețeaua de învățământ public. Informațiile complete despre ariile de finanțare, condițiile de eligibilitate și procesul de aplicare sunt disponibile în ghidul aplicantului și pe platforma de înscriere.

Acum patru ani am pornit de la Indexul Storia. An după an, l-am dezvoltat pentru a-i crește relevanța și utilitatea pentru cei care își caută o locuință: mai întâi a fost un instrument de măsurare a vieții din cartiere, bazat pe date, apoi am adăugat și vocile locuitorilor din fiecare cartier, iar ulterior am transpus toate aceste perspective într-o machetă fizică și virtuală a Cartierului Perfect. Astăzi, ajungem la cea mai ambițioasă etapă: transformarea acestei viziuni în realitate. Pentru cineva care lucrează în industria comunicării, oportunitățile de a schimba concret un colț de lume printr-o campanie sunt rare. De aceea, acest proiect reprezintă mai mult decât o inițiativă de comunicare. Este dovada că ideile pot genera un impact real în comunitățile în care trăim Alexandra Trofin, Associate Managing Director la Digitas

Proiectele pot fi înscrise până pe 5 octombrie 2026, prin intermediul platformei dedicate. După verificarea eligibilității, propunerile vor fi evaluate de un juriu format din specialiști în domenii relevante pentru program, iar proiectele selectate pe lista scurtă vor intra și într-o etapă de vot public. Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 noiembrie 2026.

Programul continuă demersul început de Storia odată cu lansarea proiectului Cartierul Perfect, care a pornit de la datele Indexului Storia și a reunit experți în urbanism, arhitectură, transport, calitatea aerului și imobiliare pentru a imagina un cartier construit în jurul nevoilor locuitorilor. Ideile rezultate au fost transpuse într-o machetă fizică și într-o experiență digitală interactivă. În această nouă etapă a proiectului, Storia i-a invitat pe oameni să spună ce și-ar dori să se schimbe în cartierele în care locuiesc. Pornind de la nevoile identificate, programul susține intervenții concrete, adaptate cartierelor din București.

Context: cum stă Sibiul la spații verzi și finanțări comunitare

Programul vizează exclusiv cartierele din București, dar prioritatea identificată de bucureșteni — spațiile verzi — este un subiect fierbinte și la Sibiu: o analiză Storia arăta recent că Sibiul e pe ultimul loc între marile orașe ale României la acest capitol, cu doar 1,9% din suprafața orașului. Pe zona finanțărilor pentru inițiative civice, un exercițiu asemănător cu Cartierul Perfect a avut loc și local, prin Agenda Comunității, programul Primăriei Sibiu care a selectat recent proiectele finanțate pentru oraș. Storia rămâne, de altfel, un sponsor recurent al analizelor de piață imobiliară de pe oradesibiu.ro — de la sondajul despre încrederea românilor în profesioniștii imobiliari, la studiul despre utilizarea inteligenței artificiale în tranzacțiile imobiliare și analiza recentă a chiriilor din Sibiu.

Despre Storia

Storia e cea mai vizitată platformă imobiliară din România conform BRAT și își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 110.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.

Despre Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 14 ani, a finanțat peste 1.000 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 8 de milioane de euro. Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 16 fundații comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitați www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.