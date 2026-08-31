O tamponare a avut loc luni, 31 august, în jurul orei 17:00, pe Calea Cisnădiei din municipiul Sibiu.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, incidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.
„Eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.
În urma tamponării nu au fost raportate persoane rănite.
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