O tamponare a avut loc luni, 31 august, în jurul orei 17:00, pe Calea Cisnădiei din municipiul Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, incidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

„Eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma tamponării nu au fost raportate persoane rănite. 

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