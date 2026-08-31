Pe scurt: Institutul din Târgu Mureș are un nou corp chirurgical, finalizat cu fonduri PNRR. Ilie Bolojan a criticat întârzierile altor proiecte similare.

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat luni, 31 august 2026, la inaugurarea noului corp chirurgical al Institutului pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

Potrivit Mediafax, proiectul a fost finanțat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea totală a investiției fiind de 100 de milioane de euro.

Construcția noului corp spitalicesc a început anul trecut și a fost finalizată pe ultima sută de metri, după cum a subliniat Ilie Bolojan la eveniment. Premierul interimar a menționat că stadiul lucrărilor a fost urmărit inclusiv de oficiali europeni, dat fiind faptul că proiectul face parte din lista investițiilor majore asumate prin PNRR.

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„Această investiție importantă a ajuns la final printr-un efort deosebit și știind ceea ce s-a întâmplat cu alte investiții din PNRR, care n-au putut fi finalizate, deși poate au început în același timp, se cuvine să le mulțumesc tuturor celor care, într-o formă sau alta, de la ideea acestui proiect și până la stadiul în care îl vedem astăzi, au participat, au susținut și au ajuns în acest stadiu final”, a declarat Ilie Bolojan la inaugurare.

Ilie Bolojan critică întârzierile și reducerile de fonduri din PNRR

Premierul interimar a atras atenția asupra întârzierilor înregistrate la alte investiții asumate prin PNRR, menționând că termenul inițial pentru finalizarea șantierului de la Târgu Mureș era 30 iunie 2026. Bolojan a subliniat că, deși bugetul inițial pentru sănătate în cadrul PNRR depășea 2 miliarde de euro, acesta a fost redus la puțin peste un miliard de euro, fondurile fiind redirecționate către alte domenii.

„Este un final de program PNRR, așa cum spuneam, și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiți-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumați”, a precizat Bolojan.

El a adăugat că Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant risca să intre în categoria proiectelor nefinalizate, însă eforturile din ultimele luni au permis deblocarea finanțărilor și depășirea obstacolelor birocratice.

„Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă. Și cum de multe ori facem noi și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri, și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice”, a spus Bolojan.

Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este una dintre cele mai importante unități medicale din țară, iar noul corp chirurgical va contribui la creșterea capacității de tratament și la modernizarea infrastructurii medicale.