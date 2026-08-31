Tursib schimbă tariful afișat automat pe validatoare. Ce trebuie să știe călătorii

Pe scurt: Călătorii Tursib din zona metropolitană vor plăti 5 lei pentru biletul prestabilit la validatoare, în timp ce în municipiul Sibiu tariful rămâne 3,5 lei.

Tursib a anunțat că, începând cu marți, 1 septembrie 2026, tariful prestabilit pe validatoarele din autobuzele care circulă în zonele metropolitane va fi de 5 lei, sumă care corespunde unui bilet pentru o tranziție.

Informația a fost transmisă printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a companiei, potrivit Tursib S.A..

Călătorii care doresc să achiziționeze un bilet intern sau un bilet de 2 tranziții trebuie să selecteze, înainte de efectuarea plății, opțiunea corespunzătoare de pe ecranul validatorului. Astfel, pasagerii trebuie să fie atenți să aleagă tipul de bilet potrivit traseului pe care îl parcurg, pentru a evita sancțiunile.

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Reprezentanții Tursib reamintesc faptul că lipsa unui titlu de călătorie valabil sau deținerea unui titlu necorespunzător traseului utilizat constituie contravenție. De exemplu, folosirea unui bilet de 3,5 lei pe un traseu de 1 tranziție sau a unui bilet de 5 lei pe un traseu de 2 tranziții se sancționează conform regulamentului companiei.

În contextul acestor modificări, Tursib recomandă călătorilor să verifice cu atenție tariful afișat pe ecranul validatorului înainte de a efectua plata, pentru a se asigura că selectează titlul de călătorie corect și achită suma potrivită.

Tariful prestabilit de pe validatoarele autobuzelor care circulă în Municipiul Sibiu rămâne neschimbat, la valoarea de 3,5 lei.