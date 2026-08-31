Pe scurt: Mii de copii din România se nasc fără ca mamele lor să fi fost la vreun control medical. Raportul Salvați Copiii scoate la iveală inegalități grave și anunță un nou program de sprijin pentru familiile vulnerabile.

Lipsa monitorizării medicale a sarcinilor continuă să fie o problemă gravă în România, în special în rândul mamelor minore, potrivit unui raport publicat de Salvați Copiii România.

Organizația atrage atenția că accesul la îngrijire medicală pentru copii este inegal încă dinainte de naștere.

Potrivit HotNews.ro, datele raportului „Starea copilului în România”, publicat în iunie 2026, arată că unul din trei copii născuți în 2025 a venit pe lume fără ca mama să fi ajuns vreodată la un control prenatal.

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Situația este și mai gravă în cazul adolescentelor: peste 43% dintre mamele sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar pentru cele cu vârste între 15 și 19 ani, proporția depășește 32%.

Riscul de sărăcie și accesul inegal la servicii medicale afectează copiii din mediul rural

Raportul evidențiază că, la nivel național, 31,7% dintre copiii sub 6 ani se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2025. Vulnerabilitatea este mult mai accentuată în mediul rural, unde riscul de sărăcie sau excluziune socială ajunge la 39,8% din populație, aproape dublu față de media europeană pentru zonele rurale, conform datelor Comisiei Europene.

În plus, nivelul alăptării exclusive în România rămâne scăzut, iar acoperirea vaccinală a copiilor a scăzut semnificativ în ultimii ani. Accesul la vaccinare este, de asemenea, inegal, ceea ce amplifică riscurile pentru sănătatea copiilor din comunitățile vulnerabile.

Programul „Cutia bebelușului” va sprijini 10.000 de mame și nou-născuți din 24 de județe

Salvați Copiii România, împreună cu Asociația SAMAS, va implementa o nouă ediție a programului „Cutia bebelușului”. Prin acest proiect, 10.000 de mame și nou-născuții lor din comunități vulnerabile din 24 de județe vor primi ajutor concret. Cutia conține 65 de produse esențiale pentru primele luni de viață ale copilului și oferă mamelor acces la informații și îndrumare pentru îngrijirea nou-născutului, cu scopul de a reduce rata mortalității infantile.

Proiectul beneficiază de sprijinul unei rețele de 992 de asistenți medicali comunitari și medici de familie și este finanțat de Fundația OMV Petrom. Salvați Copiii România subliniază că pentru multe familii din țară, începutul vieții unui copil este marcat de nesiguranță, lipsa resurselor, a informării și, uneori, de lipsa accesului la servicii medicale.