Pe scurt: O vilă restaurată recent din centrul Sibiului, cu 10 camere și grădină, este disponibilă pentru investitori sau cumpărători interesați de proiecte premium.

O vilă istorică situată în zona centrală a Sibiului, pe strada Dr. Ion Rațiu, este scoasă la vânzare pentru suma de 2,5 milioane de euro, potrivit ZF.ro.

Proprietatea, oferită de Romania Sotheby’s International Realty, are o suprafață utilă de 609 metri pătrați, o suprafață construită totală de 830,10 metri pătrați și un teren de 950 metri pătrați.

Vila a fost restaurată integral în 2022, cu accent pe conservarea elementelor arhitecturale originale și modernizarea infrastructurii la standarde actuale. Structura din lemn, detaliile arhitecturale și suprafețele care păstrează patina timpului au fost menținute, ceea ce face ca imobilul să fie dificil de replicat printr-o construcție nouă. Principalul atu al proprietății este combinația dintre arhitectura istorică, dimensiunea generoasă și amplasarea centrală.

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Imobilul dispune de 10 camere, trei băi și două bucătării, ceea ce permite mai multe scenarii de utilizare. Suprafața și organizarea pe niveluri oferă posibilitatea separării unor zone independente, astfel încât vila poate fi adaptată atât pentru utilizare rezidențială, cât și pentru activități comerciale sau profesionale.

Una dintre variantele propuse de agenția imobiliară este transformarea subsolului într-un restaurant sau spațiu pentru evenimente restrânse, iar mansarda poate fi amenajată ca birouri, camere suplimentare sau spații pentru oaspeți.

Proprietatea include o curte și o grădină, oferind un spațiu exterior valoros într-o zonă centrală a orașului. Acest spațiu poate fi folosit pentru relaxare, recepții private sau ca extensie a unui viitor proiect de ospitalitate. De asemenea, vila dispune de patru locuri de parcare, un avantaj important pentru o clădire istorică situată în centrul Sibiului.

Vila poate fi transformată în boutique hotel, sediu corporate sau proiect HoReCa

Oferta este adresată atât cumpărătorilor interesați de o reședință premium, cât și investitorilor care caută o clădire cu potențial pentru proiecte hoteliere, corporate sau HoReCa. În contextul în care Sibiul are o puternică componentă turistică și culturală, o proprietate de peste 800 mp construiți, restaurată integral și amplasată central, reprezintă un activ valoros ce poate fi repoziționat pentru diverse tipuri de utilizare.

Romania Sotheby’s International Realty subliniază caracterul rar al acestei proprietăți și posibilitatea ca vila să își păstreze identitatea istorică, indiferent de funcțiunea aleasă de viitorul proprietar. Investitorii pot transforma clădirea într-un boutique hotel, clinică premium, restaurant sau sediu corporate, beneficiind de arhitectura și amplasarea deosebită.

Oferta vine într-un oraș cu tradiție turistică și patrimoniu săsesc, unde astfel de proprietăți istorice restaurate sunt din ce în ce mai căutate pentru proiecte de ospitalitate sau investiții imobiliare.