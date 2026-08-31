Pe scurt: Polițiștii sibieni au aplicat peste 799 de sancțiuni și au constatat 13 infracțiuni rutiere în perioada 28-30 august. Printre cazurile depistate se numără șoferi băuți, persoane fără permis și vehicule neînmatriculate, trei dintre acestea fiind în Turnu Roșu, Agnita și municipiul Sibiu.

Polițiștii sibieni au intensificat, în perioada 28-30 august, acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

În urma controalelor desfășurate în județul Sibiu, oamenii legii au constatat 13 infracțiuni la regimul circulației și au aplicat peste 799 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 263.000 de lei.

Totodată, polițiștii au reținut 11 permise de conducere și au retras 57 de certificate de înmatriculare. Din totalul sancțiunilor aplicate, 52 au vizat depășirea regimului legal de viteză, iar 73 au fost pentru lipsa centurii de siguranță.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În cadrul acțiunilor au fost depistați și mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră.

Turnu Roșu: fără permis, cu scuterul neînmatriculat și băut

Un tânăr de 24 de ani din Turnu Roșu s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând un scuter neînmatriculat, fără permis și sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 august, în jurul orei 23:30, pe strada Valea Caselor din Turnu Roșu. Polițiștii rutieri au oprit pentru control scuterul condus de tânăr.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar vehiculul era neînmatriculat.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Agnita: fără permis și cu mașina neînmatriculată, după ce a consumat alcool

Un bărbat de 29 de ani din Agnita este cercetat penal după ce a fost depistat conducând fără permis, cu un autoturism neînmatriculat și sub influența alcoolului.

Polițiștii rutieri l-au oprit pentru control în noaptea de 29 august, în jurul orei 00:30, pe strada Cloșca din Agnita.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar autoturismul era neînmatriculat.

Testarea alcoolscopică a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Sibiu: șofer depistat cu 0,80 mg/l alcool în aerul expirat

Un sibian de 36 de ani este cercetat după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului.

Controlul a avut loc în noaptea de 30 august, în jurul orei 00:10, pe strada Verzeriei din municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au oprit autoturismul condus de bărbat pentru verificări.

În urma testării alcoolscopice, aparatul a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.