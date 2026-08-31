Pe scurt: Marele Canion a fost scena unei tragedii după o viitură puternică: un bărbat a murit, 15 persoane sunt dispărute, iar zeci de turiști au fost salvați cu elicopterul.

O viitură fulgerătoare cauzată de ploile torențiale a lovit Marele Canion din Statele Unite, ducând la moartea unui bărbat și la dispariția a aproximativ 15 persoane.

Potrivit Mediafax, peste 60 de turiști au fost evacuați cu elicopterul din zonele afectate, în urma intervenției autorităților din Arizona.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 29 august 2026, când ploile abundente au determinat creșterea rapidă a debitului pârâului Bright Angel, care traversează Marele Canion înainte de a se vărsa în fluviul Colorado.

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Forța apelor a provocat distrugeri semnificative de-a lungul traseului pârâului, smulgând poduri, stânci, structuri metalice și bușteni, care au fost transportate până în fluviul Colorado.

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a anunțat că trupul unui bărbat în vârstă de 46 de ani a fost recuperat duminică seara, 30 august 2026, în apropiere de Crystal Rapids, o zonă cunoscută pentru apele sale repezi și periculoase. Autoritățile au precizat că aproximativ 15 persoane sunt în continuare dispărute sau nu au fost localizate, după ce bilanțul inițial de 20 de dispăruți a fost revizuit.

Operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele afectate de viitura din Marele Canion, în condițiile în care terenul a fost grav modificat de forța apelor. Potrivit AP, aspectul zonei s-a schimbat considerabil, iar albia cursului de apă pare să se fi lărgit ca urmare a cantității mari de apă și a materialelor antrenate de viitură.

Un alt efect major al fenomenului a fost distrugerea singurei conducte de apă care deservește turiștii și locuitorii din zonă. Conducta se afla deja în proces de modernizare, iar autoritățile au anunțat că infrastructura a fost afectată de viitura produsă în weekend, complicând și mai mult situația pentru cei rămași în regiune.

Autoritățile avertizează că vizitarea Marelui Canion poate deveni deosebit de periculoasă în timpul verii, când în regiune se produce sezonul musonic. Ploile abundente pot provoca viituri fulgerătoare chiar și atunci când vremea pare senină în zona turiștilor, deoarece furtunile se pot forma rapid, iar cantități mari de apă pot ajunge în canioane și pe cursurile de apă într-un timp foarte scurt.

Aceste condiții reprezintă un risc major pentru excursioniști, mai ales în zonele înguste și greu accesibile.

Incidentul din acest weekend evidențiază pericolele asociate viiturilor fulgerătoare din Marele Canion, un fenomen care poate apărea brusc și poate modifica rapid condițiile de pe traseele turistice.