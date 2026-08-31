Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT) din Sibiu a achiziționat recent, prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), un pachet de abonamente la ziarul local Tribuna.

Conform datelor publicate în SEAP, achiziția acoperă 10 abonamente distincte, valabile pe o perioadă de patru luni. Valoarea totală a contractului, atribuit prin cumpărare directă, se ridică la 4.000 de lei.

Prin această achiziție, Academia Forțelor Terestre își asigură, cel mai probabil, necesarul de materiale informative pentru biblioteca instituției sau departamentele administrative. Abonarea la presa tipărită este o practică uzuală în rândul instituțiilor publice, ziarele locale fiind utilizate pentru monitorizarea evenimentelor zilnice, a deciziilor administrative și a știrilor de interes din Sibiu.

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Conform calculelor bazate pe datele din platforma de achiziții, costul pentru un singur abonament se ridică la 400 de lei pentru întreaga perioadă de patru luni, ceea ce înseamnă 100 de lei pe lună. Procedura a fost finalizată prin cumpărare directă, metodă standard, prevăzută de legislație, pentru achizițiile de produse și servicii cu valori reduse.