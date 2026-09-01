Un accident rutier s-a produs, marți dimineața, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. O femeie a ajuns la spital.
UPDATE
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia, dinspre zona centrală, o tânără în vârstă de 22 de ani, domiciliată în localitatea Nou Român, din cauze care urmează a fii stabilite, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.
Tânăra a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit ISU Sibiu, ea a suferit un traumatism cranian.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Accidentul s-a produs într-o curbă, după benzinăria Mol.
În urma evenimentului rutier, o mașina a ieșit parțial de pe carosabil și a ajuns pe trotuar.
La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Traficul rutier este îngreunat.
Revenim cu detalii!
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