Un accident rutier s-a produs, marți dimineața, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. O femeie a ajuns la spital.

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„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia, dinspre zona centrală, o tânără în vârstă de 22 de ani, domiciliată în localitatea Nou Român, din cauze care urmează a fii stabilite, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Tânăra a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit ISU Sibiu, ea a suferit un traumatism cranian.

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Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs într-o curbă, după benzinăria Mol.

În urma evenimentului rutier, o mașina a ieșit parțial de pe carosabil și a ajuns pe trotuar.

La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Traficul rutier este îngreunat.

Revenim cu detalii!