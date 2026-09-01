Pe scurt: De la tragedia Medeei văzută prin ochii copiilor, la vocile de fado și acrobații sud-africani – trei povești diferite, o singură scenă online.

Trei dintre spectacolele care au impresionat publicul la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2026 pot fi urmărite din nou, începând cu 1 septembrie, pe Scena Digitală, platforma de streaming a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.

Selecția lunii septembrie reunește teatrul lui Milo Rau, emoția fado-ului portughez și energia circului contemporan sud-african, într-un program care vorbește despre fragilitate, suflet și legăturile invizibile dintre oameni.

Premierele lunii sunt „Copiii Medeei”, un spectacol semnat de regizorul Milo Rau și compania NTGent, „Fado – Vocea sufletului”, prezentat de Fado ao Centro și Carolina Pessoa, și „MOYA – un singur suflet”, creație a companiei Zip Zap Circus. Toate trei au fost aplaudate în cadrul FITS 2026 și devin disponibile online în aceeași zi, 1 septembrie 2026.

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În „Copiii Medeei”, Milo Rau împletește un caz real cutremurător cu tragedia clasică „Medeea”. Privită prin ochii unui grup de copii, povestea devine o reflecție crudă și poetică despre familie, identitate, iubire, moarte și fricile lumii contemporane.

Spectacolul de fado propus de Fado ao Centro și Carolina Pessoa transformă cântecul tradițional portughez într-o călătorie din voce în suflet, o celebrare a vieții și a emoției prin firele invizibile care leagă oamenii prin muzică.

„MOYA – un singur suflet”, semnat de compania sud-africană Zip Zap Circus, este un spectacol de circ contemporan susținut de o trupă de tineri artiști proveniți din medii diverse, care îmbină acrobația, dansul și expresia corporală într-un act vibrant și profund uman.

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial și cel anual includ 94 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar câte două producții în premieră. Abonamentul pentru 12 luni costă 299 de lei, echivalentul a 6 luni de acces, iar cel pentru 3 luni costă 89 de lei, la preț de 2 luni.

Abonamentul lunar este 49 de lei/lună, iar biletul individual, pentru un singur spectacol, costă 30 de lei și este disponibil patru ore de la activare, spectatorul putând alege intervalul de vizionare.

În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori, iar toate producțiile de pe Scena Digitală oferă subtitrare în limba engleză.