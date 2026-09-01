Pe scurt: Asociația caută oameni cu răbdare și empatie care să devină modele reale pentru copiii din sistemul de protecție, într-un context în care tot mai mulți tineri își petrec timpul în fața ecranelor în locul interacțiunii umane.

Asociația Ajungem MARI, cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copiii și tinerii instituționalizați din România, a lansat marți, 1 septembrie 2026, un nou apel de recrutare de voluntari. Organizația caută 40 de persoane care să devină modele pentru copiii instituționalizați din Cisnădie, Cornățel și Sibiu, în cadrul unui program ce se va desfășura între 1 noiembrie 2026 și 30 iunie 2027.

Campania este ilustrată printr-un spot-manifest regizat și filmat de actorul Alex Bogdan, ambasador Ajungem MARI, alături de Paul Tatcu, iar vocea din spot îi aparține Ramonei Dumitrescu. Înscrierile pentru viitorii voluntari sunt deschise până pe 30 septembrie 2026.

Apelul vine într-un context în care tot mai mulți copii cresc înconjurați de ecrane și mai puțin de modele umane care să îi ghideze. Potrivit unui sondaj al Comisiei Europene, adolescenții din UE petrec în medie 4,5 ore pe zi online în timpul săptămânii și peste 6 ore în weekend, iar tinerii din România ajung la 6,7 ore în weekend, mult peste media europeană. Nouă din zece adolescenți raportează cel puțin o consecință negativă a timpului petrecut online, de la oboseală oculară și dureri de cap până la dificultăți de concentrare și alimentație dezechilibrată, iar aproape unul din trei spune că rețelele sociale îl fac să se simtă stresat, trist sau exclus. Pentru copiii instituționalizați, aceste efecte se resimt și mai puternic, în contextul traumatic în care cresc.

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O analiză UNICEF citată în comunicat arată că cei mici adoptă inteligența artificială de peste trei ori mai repede decât adulții, iar unul din zece copii recunoaște că apelează la AI pentru sfaturi legate de probleme personale sau emoționale.

„Copiii nu ajung MARI cu AI” — mesajul campaniei de recrutare

„Copiii vorbesc tot mai mult cu ecranele, pentru că, de multe ori, este tot ce au la îndemână. Sunt foarte singuri. Dar inteligența artificială, oricât de avansată ar fi în acest moment, nu poate înlocui prezența și căldura umană, nu poate înlocui modelele adevărate de care au nevoie copiii și tinerii. Nu poate să le dea încredere, nu le poate vorbi din experiența reală de viață. De aceea, căutăm oameni cu calități reale: răbdare, atenție, empatie – modele adevărate pentru copiii noștri”, a declarat Iarina Taban, fondatoarea Ajungem MARI.

Andrei Amăriucăi, voluntar Ajungem MARI și specialist IT, a explicat de ce tehnologia nu poate substitui relația cu un adult: „Un program de inteligență artificială poate răspunde la întrebări, dar nu poate înlocui un adult care te ascultă, își amintește ce i-ai povestit săptămâna trecută și nu-ți spune doar ce vrei să auzi, ci și ce ai nevoie să auzi. Tocmai această relație este cea pe care copiii nu o pot găsi într-un ecran”.

Actorul Alex Bogdan, ambasador al asociației, a povestit impactul emoțional al poveștilor copiilor din sistemul de protecție: „Nu are cum să nu te lovească emoțional experiența acestor copii care cresc fără familie. Este inuman. Când am citit povestea unui copil care și-a petrecut toată copilăria în sistemul de protecție am simţit multă, multă durere, dar şi un tip de speranţă că încă există oameni buni ca voluntarii Ajungem MARI”.

Modulul de voluntariat se adresează copiilor și tinerilor din centre de plasament, centre de zi, centre de primire în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial. Voluntarii petrec 3 ore pe săptămână cu copiii, în format fizic, oferindu-le sprijin la meditații, susținere morală și emoțională și șansa unor experiențe noi — merg cu ei la muzeu, la teatru și devin prieteni și mentori.

Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani împliniți la data înscrierii, fără limită superioară de vârstă. Voluntarii Ajungem MARI sunt, în general, adulți, studenți sau liceeni, dar și pensionari. Pe tot parcursul programului, aceștia participă la ședințe de consiliere și traininguri de formare, etape menite să selecteze persoanele potrivite pentru a lucra cu copiii instituționalizați pe termen lung.

Potrivit Ajungem MARI, organizația își propune să-și extindă activitatea și în alte județe, dacă în timpul campaniei de recrutare se înscriu cel puțin 15 persoane dornice să devină voluntari în respectivele județe.

De 12 ani, peste 13.000 de voluntari s-au alăturat misiunii Ajungem MARI. Andrei, un tânăr din sistemul de protecție, a descris impactul acestor relații: „Voluntarii sunt oamenii la care știm că putem merge atunci când avem nevoie de un sfat sau de cineva care să ne asculte. Ne acceptă așa cum suntem, ne încurajează și ne ajută să găsim singuri cele mai bune decizii. Cu ei prindem mai mult curaj și începem să avem mai multă încredere în noi”.

Mihaela Vulpe, voluntar Ajungem MARI, a vorbit despre transformarea personală pe care a adus-o voluntariatul: „Privind în urmă la toată activitatea mea de voluntariat la Ajungem MARI şi făcând o analiză a mea ca om, cred că am crescut foarte mult, că am atins un nivel ridicat de înţelegere a firii umane şi empatie. Dacă îți dorești să aplici, încearcă, nu ai nimic de pierdut”.

Asociația sprijină anual peste 3.500 de copii, prin intermediul unei echipe de 1.500 de voluntari, în București și 29 de județe din țară, printre care și Sibiu.