PSD Sibiu lansează critici dure la adresa conducerii Consiliului Județean Sibiu și a președintei Daniela Cîmpean, în contextul proiectului privind construirea unui nou spital județean.

Social-democrații susțin că proiectul, estimat inițial la aproape 600 de milioane de euro, nu a fost realizat, deși, în perioada 2020-2024, Consiliul Județean a avut o majoritate PNL și sprijin politic la nivel național.

În comunicatul transmis public, PSD Sibiu acuză conducerea administrației județene că ar fi refuzat o variantă de finanțare prin PNRR, prin care județul ar fi putut accesa aproximativ 200 de milioane de euro pentru proiect. Social-democrații susțin că au propus ca această sumă să fie folosită pentru realizarea unei părți a proiectului, urmând ca restul investiției să fie finanțat din alte surse.

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Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu:

“Mureșul și Bistrița-Năsăud au spitale noi, Sibiul NU!

Atunci când ai o președintă a Consiliului Județean incompetentă, arogantă și lipsită de viziune, care dorește doar să își construiască o imagine falsă, dublată de o majoritate PNL în Consiliul Județean (în mandatul 2020-2024), rezultatele sunt dezastruoase.

În perioada 2020-2024, majoritatea în Consiliul Județean a fost deținută de PNL, deci a avut sprijin politic după bunul plac, inclusiv la nivel înalt: premier PNL, președintele României sibian – membru PNL etc. Cu mult timp înainte, când s-a decis realizarea acelui proiect mamut de construcție a noului spital, în valoare de aproape 600 de milioane de euro, nu existau surse de finanțare europene.

Deși știa acest lucru, președinta Consiliului Județean, împreună cu toată conducerea PNL, a preferat să facă un spectacol grotesc, montând niște pancarte uriașe în spatele unui câmp pe Drumul Hoților – nume parcă predestinat lor –, explicând că, dacă vor fi votați, cu siguranță spitalul va fi realizat imediat.

Și, pentru ca minciuna să fie credibilă în ochii sibienilor, nu a existat premier sau ministru PNL care să nu fi fost „vânturat” prin poze în fața câmpului, bineînțeles încadrați de reprezentanții PNL Sibiu.

Deși a fost întrebată public de către reprezentanți ai mass-mediei sibiene și de către PSD, nici acum doamna Câmpean nu vrea să spună public câte milioane a cheltuit pentru realizarea documentațiilor tehnice și de ce a plătit bani grei unei societăți care a realizat spitalul virtual județean Sibiu, parcă doar în bătaie de joc pentru pacientul sibian și pentru banul public.

Partidul Social Democrat a venit cu aceleași propuneri precum cele de la Mureș și Bistrița-Năsăud, dar și din alte județe care au reușit, însă acestea au fost ignorate complet de către conducerea Consiliului Județean, iar soluțiile au fost tratate cu aroganță.

Mai mult decât atât, după ce a apărut PNRR-ul, Partidul Social Democrat a insistat ca banii să nu se piardă și să fie accesate cele 200 de milioane de euro – o sumă uriașă –, urmând ca celelalte componente ale proiectului să fie realizate prin alte surse de finanțare.

Doamna Câmpean a refuzat această variantă, iar la București, la Ministerul Sănătății, a spus „nu” celor 200 de milioane de euro care urmau să fie alocate Sibiului pentru proiect.

Atunci când PNL spunea că o să facă singuri spitalul, meritul era exclusiv al PNL. Acum, când au eșuat lamentabil din vina lor, încearcă să spună în mod aberant că este vina Partidului Social Democrat. Dacă nu le-a ieșit nici acest lucru, încearcă să ne bage în aceeași oală.

Dar să nu uite sibienii că titularul de proiect și singurul care putea decide era Consiliul Județean Sibiu. Cu alte cuvinte, doar președinta Consiliului Județean, care a refuzat orice sfat și orice dialog, a decis de capul ei, iar rezultatul îi afectează acum pe toți sibienii.

Dacă atunci spitalul se ridica la 600 de milioane de euro, oare acum, când cotele TVA s-au modificat de la 9% la 21%, iar prețul materialelor de construcții s-a mărit semnificativ, de câți bani ar avea nevoie Consiliul Județean Sibiu să realizeze proiectul făcut de doamna Câmpean? Și de unde s-ar putea găsi sursa de finanțare pentru a realiza spitalul printr-o singură tranșă? Bineînțeles că întrebarea este retorică; incompetența doamnei Câmpean, nu doar în acest proiect, ci în multe altele, rămâne, iar sibienii sunt cei care plătesc prețul.“