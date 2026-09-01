Pe scurt: Autostrada Moldovei ajunge la Bacău, dar reporterii care au testat traseul spun că nu au găsit nicio benzinărie pe drum. Câte ore durează acum călătoria de la București.

Șoferii pot circula de luni, 31 august 2026, ora 16.00, pe 47,1 kilometri noi din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău Sud.

Reporterii Libertatea au testat noul tronson chiar în ziua deschiderii, documentând drumul spre Adjud-Bacău. „Suntem pe A7, la kilometrul 91, puțin după Buzău. Ce am remarcat până acum este lipsa aproape totală a spațiilor de servicii și a benzinăriilor”, se arată în materialul video realizat de echipa publicației.

Noul tronson cuprinde două loturi deschise simultan: Adjud – Răcăciuni, de 24,5 kilometri, și Răcăciuni – Bacău, de 21,5 kilometri. În primă fază, traficul ajunge până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, cu extindere ulterioară spre Bacău Nord. Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a respectat termenele stricte impuse de acest program.

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Bucureștiul și Bacăul, conectate printr-o rețea de 300 de kilometri de autostradă

Odată cu inaugurarea, orașul Bacău este conectat direct cu Capitala printr-o rețea de aproximativ 300 de kilometri de autostradă. Inginerul Irinel Scriosteanu a scris în urmă cu câteva zile că, în faza de test, a reușit să parcurgă 286 de kilometri între București și Bacău în doar 2 ore și 11 minute.

„Am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău”, a precizat el, adăugând că în decembrie 2025 fuseseră deja dați în trafic 50 de kilometri din tronsonul Focșani-Bacău, împărțiți în Lotul 1 Focșani-Domnești Târg (35,60 km) și Lotul 2 Domnești Târg-Răcăciuni (14,4 km).

Continuarea proiectului spre Pașcani și Siret nu va mai beneficia de fonduri europene, urmând să fie finanțată exclusiv din bugetul de stat.

Lipsesc benzinăriile și spațiile de servicii pe tot traseul

Deși deschiderea tronsonului reprezintă un pas important pentru conectarea Moldovei cu restul țării, problema principală semnalată de reporteri rămâne lipsa spațiilor de servicii și a benzinăriilor de-a lungul autostrăzii. „Nu am văzut nicio benzinărie pe tot drumul”, a remarcat unul dintre reporterii Libertatea care au parcurs traseul.

Finalizarea tronsonului Adjud-Bacău vine cu implicații economice și sociale pentru regiune, conectarea prin autostrăzi moderne fiind menită să stimuleze mobilitatea, comerțul și investițiile. Întârzierea lucrărilor pe segmentele viitoare, spre Pașcani și Siret, ar putea afecta însă calendarul general al proiectului A7.