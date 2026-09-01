Pe scurt: Peste 550 de muncitori și 404 utilaje lucrează zi de zi pe un tronson de 28,5 kilometri din Bihor. Iată cât mai e de asfaltat și când ar putea fi deschisă circulația.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat marți, 1 septembrie 2026, că lucrările la lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 au ajuns la 71% stadiu de execuție, cu un progres de 6 procente înregistrat în luna august, potrivit adevarul.ro.

„Evoluție foarte bună a lucrărilor pe Autostrada Transilvania. Șantierul lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 a ajuns la 71% din execuție, un progres de 6 procente pentru luna august. Pe traseul lotului de 28,5 kilometri din județul Bihor, constructorul este foarte bine mobilizat în șantier, cu peste 550 persoane și 404 utilaje și echipamente”, transmite CNIR într-o postare.

Ce s-a realizat până acum pe șantierul din Bihor

Potrivit datelor furnizate de CNIR, până în prezent au fost realizați 18 kilometri de balast stabilizat, iar primul și al doilea strat de asfalt au fost așternute pe câte 13,5 kilometri de autostradă. De asemenea, au fost montate parapete pe 14 kilometri din traseu, iar relocarea drumului național DN 19 E a fost finalizată, tronsonul fiind parțial redat circulației.

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Lucrările sunt executate de asocierea S.C. Precon Transilvania S.R.L. (lider de asociere) și Citadina 98 S.A. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027. Termenul de finalizare a contractului este 20 mai 2027.

Un contract reziliat și redistribuit, parte din secțiunea Gilău-Borș

Lotul Chiribiș-Biharia face parte din secțiunea 3C Suplacu de Barcău-Borș, inclusă în tronsonul Gilău-Borș al Autostrăzii Transilvania, potrivit 130km.ro. Contractul inițial pentru acest lot fusese semnat în iunie 2020, însă a fost reziliat în mai 2022.

Un nou constructor a fost desemnat în iunie 2023 – asocierea Precon Transilvania SRL – Citadina 98 SA, cu un preț de 785,22 milioane lei fără TVA, termen de proiectare de 6 luni și termen de execuție de 18 luni. Contractul a fost semnat în martie 2024, iar termenul de deschidere estimat este anul 2027.

Secțiunea 3C Suplacu de Barcău-Borș se împarte în trei loturi. Lotul 3C1, Suplacu de Barcău-Chiribiș, de 26,35 kilometri, a fost câștigat de Construcții Erbașu SA în septembrie 2023, contract semnat în noiembrie 2023, cu un preț de 884.123.669,17 lei fără TVA și termen de deschidere estimat pentru 2026.

Lotul 3C3, Biharia-Borș, de 5,35 kilometri, a fost deja deschis circulației în septembrie 2020, contractul fiind semnat în decembrie 2018 cu asocierea Trameco SA – Vahostav-SK a.s. – Drumuri Bihor SA – Drum Asfalt SRL – East Water Drillings SRL, la un cost de 134,22 milioane lei fără TVA.

Finalizarea celor trei loturi ar urma să lege complet tronsonul Gilău-Borș, aducând Autostrada Transilvania mai aproape de granița cu Ungaria. Datele privind stadiul lucrărilor la nivel național arată că țintele de finalizare a rețelei de autostrăzi rămân un subiect sensibil, România riscând să nu atingă ținta de 250 de kilometri de autostradă stabilită pentru anul 2026.

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