Pe scurt: Un șofer care ațipește doar câteva secunde poate parcurge o distanță considerabilă fără să fie atent la drum. Un medic pneumolog din Sibiu explică de ce apneea în somn e un pericol subestimat pentru cei care conduc.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu atrage atenția, printr-o postare pe Facebook, asupra riscurilor pe care apneea obstructivă în somn le poate reprezenta pentru șoferi, în special prin apariția somnolenței diurne, scăderea capacității de concentrare și încetinirea timpului de reacție.

Apneea obstructivă în somn este o afecțiune în care respirația este întreruptă repetat în timpul nopții. Episoadele fragmentează profund somnul și împiedică odihna corespunzătoare, chiar dacă persoana nu este conștientă de numeroasele treziri nocturne.

Pentru un șofer, consecințele pot fi importante: oboseala și somnolența din timpul zilei reduc vigilența și capacitatea de a reacționa rapid în situații neprevăzute din trafic. Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, studiile și ghidurile internaționale arată că pacienții cu această afecțiune prezintă un risc crescut de accidente rutiere sau accidente de muncă la cei care manevrează utilaje precum motostivuitoarele, în special atunci când boala este asociată cu somnolență excesivă.

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„Apneea în somn este o afecțiune care poate trece mult timp neobservată. Pacientul poate spune că doarme suficiente ore, însă, în realitate, somnul este fragmentat de numeroase episoade de oprire și reluare a respirației. Dimineața se poate trezi obosit, iar în timpul zilei poate avea dificultăți de concentrare sau poate simți nevoia să doarmă”, explică dr. Ioan Drăghilă, medic pneumolog, șef Secția Pneumologie II, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Câteva secunde de ațipire pot însemna zeci de metri parcurși fără control

Potrivit specialistului, situația devine cu atât mai importantă atunci când persoana conduce.

„Pentru un șofer, somnolența nu trebuie privită ca o simplă stare de oboseală. Dacă apare la volan, poate duce la diminuarea atenției, la întârzierea reacțiilor și, în cazurile severe, chiar la ațipirea pentru câteva secunde. Pe autostradă sau pe un drum monoton, câteva secunde de neatenție pot însemna parcurgerea unei distanțe considerabile fără ca șoferul să fie cu adevărat atent la trafic”, avertizează dr. Ioan Drăghilă.

Datele din literatura medicală arată că apneea obstructivă în somn este asociată cu o creștere de aproximativ două până la trei ori a riscului general de accidente rutiere, iar somnolența reprezintă unul dintre principalii factori care contribuie la acest risc.

Printre semnalele care pot ridica suspiciunea de apnee în somn se numără dificultățile de concentrare și scăderea atenției.

„Un semnal important este faptul că persoana începe să ațipească în situații în care ar trebui să fie perfect vigilentă: la televizor, în timpul unei ședințe, citind sau, mai grav, la volan. Dacă un șofer simte în mod repetat că îi este foarte somn în timp ce conduce, nu ar trebui să ignore acest simptom”, subliniază dr. Ioan Drăghilă.

Șoferii profesioniști, o categorie cu risc suplimentar

Riscul este cu atât mai important în cazul persoanelor care petrec multe ore la volan, cum sunt șoferii profesioniști, conducătorii de camioane, autobuze sau alte vehicule.

„Șoferii profesioniști au o responsabilitate suplimentară, pentru că starea lor de vigilență poate afecta nu doar propria siguranță, ci și viața celorlalți participanți la trafic. De aceea, simptomele sugestive pentru apnee în somn trebuie investigate și tratate corespunzător”, spune medicul pneumolog.

Evaluarea pacientului cu suspiciune de apnee în somn poate include consultația de specialitate și investigații specifice pentru monitorizarea respirației și a somnului. În funcție de severitatea bolii și de caracteristicile pacientului, medicul stabilește conduita terapeutică. Terapia CPAP este una dintre principalele metode de tratament, iar ghidurile internaționale arată că tratamentul eficient poate reduce riscul suplimentar de accidente asociat apneei.

„Este important ca cetățenii să știe că apneea în somn se poate diagnostica și trata. Nu trebuie să acceptăm somnolența diurnă ca pe ceva normal și, mai ales, nu trebuie să conducem dacă simțim că ne luptăm să rămânem treji. Un diagnostic corect și respectarea tratamentului pot face diferența între un drum sigur și un accident”, precizează dr. Ioan Drăghilă.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu recomandă persoanelor care prezintă sforăit intens, pauze respiratorii în timpul somnului, oboseală persistentă sau somnolență diurnă să solicite o evaluare medicală.

În cazul șoferilor, orice episod de ațipire la volan sau senzație repetată de somnolență în timpul conducerii trebuie considerat un semnal de alarmă și necesită o evaluare medicală. Identificarea și tratarea afecțiunii înseamnă nu doar îmbunătățirea sănătății pacientului, cu evitarea unor complicații precum infarct miocardic, diabet zaharat, demență precoce sau moarte subită în somn, ci și creșterea siguranței în trafic sau la locul de muncă.