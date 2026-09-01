Circuitul „Mocănița” din Sadu, finalizat în timp record: peste 4 kilometri pentru biciclete, în mijlocul naturii / video

Un nou obiectiv turistic și de agrement prinde contur în Sadu. Circuitul Cicloturism „Mocănița”, amenajat pe un traseu istoric de aproximativ 4,3 kilometri, a fost prezentat marți, 1 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute de primarul comunei Sadu, Valentin Ivan. Investiția a transformat un traseu care, până de curând, era într-o stare precară, într-o pistă de biciclete destinată în special familiilor și iubitorilor de natură.

Primarul Valentin Ivan spune că particularitatea circuitului este dată în primul rând de amplasarea sa, departe de traficul rutier și în mijlocul naturii.

„Circuitul Cicloturism IC Mocănița este, zic eu, unic, nu datorită strict a calității lucrărilor și a arhitecturii pe care am abordat-o, ci din prisma faptului că încă de la plecare lăsăm traficul, ne îndepărtăm de șosea, urcăm pe versant, ne ducem la poalele Dealului Piscului și de acolo intrăm pe un circuit”, a declarat primarul comunei Sadu.

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Potrivit edilului, traseul valorifică o parte importantă din patrimoniul istoric și infrastructura veche a comunității, autoritățile locale considerând că acestea trebuiau puse în valoare din punct de vedere turistic.

Un proiect cu finanțare PNRR și un traseu administrativ complicat

Investiția a avut parte de un parcurs dificil în ceea ce privește finanțarea. Proiectul a fost inclus în PNRR, ulterior finanțarea fiind suspendată și existând posibilitatea transferării către Administrația Fondului pentru Mediu. În decembrie 2025, autoritățile din Sadu încă nu aveau certitudinea finanțării, deși procedura de achiziție publică era deja în desfășurare.

„Trebuia să decidem ce facem: ne asumăm toată finanțarea sau continuăm proiectul. Ne-am asumat să ne ducem cu clauza suspensivă pe organizarea procedurii de achiziție publică, cu încredințarea ministerului că va deschide finanțările din PNRR pentru pistele care au fost eligibile și declarate”, a explicat Valentin Ivan.

În cele din urmă, comuna Sadu a obținut finanțarea, iar proiectul a intrat în etapa de execuție.

Valoarea cheltuielilor eligibile se ridică la 2.532.874,994 lei, din care componenta de construcții și montaj (C+M) reprezintă 2.224.064 lei. La acestea se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de 3.383.459 lei, dintre care 2.792.994 lei reprezintă lucrări de construcții și montaj.

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4,4 kilometri transformați într-o pistă de biciclete în doar câteva luni

Unul dintre cele mai importante elemente subliniate de primarul Valentin Ivan este viteza cu care s-au desfășurat lucrările.

Ordinul de începere a fost dat în 15 aprilie, iar autoritățile și constructorul și-au propus să finalizeze obiectivul până la 31 iulie.

„Când am chemat antreprenorul general, SC Opere Publice, să semneze ordinul de începere și i-am spus că are o perioadă de trei luni de zile pentru finalizarea obiectivului, am spus că este o glumă. Aparent o glumă părea, pentru că nu puteai să crezi că 4,4 km de drum care arăta așa poate să fie pus în valoare așa cum este astăzi”, a spus primarul.

Pe durata lucrărilor, pe șantier s-au aflat zilnic, potrivit administrației locale, cel puțin 60 de muncitori, împreună cu utilajele necesare.

Edilul susține că, în ciuda ritmului accelerat de execuție, nu s-a făcut rabat de la calitatea lucrărilor și a materialelor utilizate.

Un traseu destinat familiilor și iubitorilor de natură

Circuitul „Mocănița” nu a fost conceput ca o pistă dedicată exclusiv bicicliștilor profesioniști. Potrivit primarului, obiectivul este să devină în primul rând un spațiu de agrement pentru familii și pentru cei care vor să descopere natura.

„Circuitul Mocăniței este un circuit atipic. Este un circuit pe care nu îl găsim nicăieri, pentru că el este rupt de circulație, șerpuiește Valea Sadului în natură, este sălbatic și atât de prietenos în același timp”, a declarat Valentin Ivan.

Traseul este asfaltat și relativ scurt, astfel că bicicliștii care caută trasee tehnice și mai dificile vor avea la dispoziție alte variante din zonă.

Una dintre acestea este drumul forestier Joubert, cu o lungime de 7,8 kilometri, realizat în urmă cu mai bine de 16 ani printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Acesta este destinat iubitorilor de mountain bike și oferă un traseu mai provocator.

Planuri pentru un circuit de peste 30 de kilometri

Administrația locală are în plan extinderea rețelei de trasee pentru biciclete.

Primarul Valentin Ivan a vorbit despre o prelungire de aproximativ 800 de metri, care ar urma să intersecteze un alt drum forestier, spre Valea Preajba. Dacă proiectul va fi realizat împreună cu comuna Sadu, administrația estimează că traseele de mountain bike ar putea ajunge la aproximativ 28 de kilometri.

La aceștia s-ar adăuga cei aproximativ 4,3 kilometri ai Circuitului Cicloturism „Mocănița”, rezultând un sistem de trasee de aproximativ 32 de kilometri.

„Dacă vom reuși împreună cu Comuna Șadu să facem acel inel, vom da o destinație, o lungime a acestui circuit de mountain bike de 28 de kilometri. Dacă mai adăugăm și cei 4,3 kilometri ai circuitului cicloturism, cu siguranță avem 32 de kilometri de circuit foarte, foarte bun”, a explicat edilul.

Autoritățile vor să ducă pista spre Tălmaciu

Planurile pentru „Mocănița” nu se opresc aici. Administrația din Sadu își dorește ca pista de biciclete să continue pe traseul istoric al Mocăniței, în direcția Tălmaciu, dacă vor fi identificate surse de finanțare.

Un punct important al viitoarei extinderi este zona cunoscută de localnici drept „Pălăria”, aflată aproximativ la jumătatea traseului dintre Sadu și Tălmaciu. Pentru realizarea legăturii ar fi necesară și construirea unei pasarele peste râu.

„Este o ambiție a noastră, pe care vrem să o punem în valoare”, a precizat Valentin Ivan.

O mocăniță electrică va circula pe traseu în weekend

Una dintre cele mai interesante noutăți anunțate de primarul din Sadu este achiziția unui trenuleț electric, conceput după arhitectura vechii Mocănițe.

Vehiculul urmează să circule pe traseul istoric în zilele de sâmbătă și duminică, ca parte a unui viitor traseu tematic denumit „Drumul Luminii”.

Traseul ar urma să pornească din centrul comunei și să traverseze străzile Sava, Săvoiu, Popovici, Livezi și Merilor, urmând să se conecteze cu Circuitul Cicloturism „Mocănița” în zona Masa Verde.

De acolo, traseul va continua spre Valea Sadului și va avea ca punct important Sadu I, obiectiv considerat de autorități „kilometrul zero al istoriei energetice” a zonei.

Vizitatorii ar urma să poată descoperi atât obiectivul industrial, cât și muzeul amenajat aici.

Proiect pentru Sadu I, pregătit pentru anul viitor

Primarul Valentin Ivan a mai anunțat că administrația locală lucrează deja la un proiect pentru dezvoltarea acestei zone, sursa de finanțare fiind, potrivit acestuia, identificată.

„Vom scrie deja proiectul, pentru că este sursa de finanțare identificată și acest proiect cu siguranță va fi pus în aplicare începând cu a doua jumătate a anului viitor”, a declarat edilul.

Astfel, autoritățile locale își propun să lege într-un singur circuit mai multe elemente ale patrimoniului natural, industrial și istoric al comunei Sadu: pista de biciclete, traseul vechi al Mocăniței, drumurile forestiere, obiectivele energetice și viitorul traseu turistic „Drumul Luminii”.

Pentru administrația locală, investiția nu reprezintă doar amenajarea unei piste de biciclete, ci începutul unui proiect mai amplu de transformare a patrimoniului comunei într-o destinație turistică.

„Ne bucurăm de o investiție de succes a comunității noastre și nu doar a comunității noastre”, a concluzionat Valentin Ivan.