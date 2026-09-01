Disputa juridică privind fondurile alocate prin Agenda Sportivă a municipiului Sibiu pentru anul 2026 a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv cererea formulată de organizatorul turneului de tenis Sibiu Open, Marius Vecerdea, care solicita, prin intermediul a două asociații, suspendarea hotărârii de Consiliu Local prin care au fost aprobate finanțările.

Sibiu Open nu a primit finanțare

Situația a debutat în luna mai a acestui an, în timpul procedurilor de aprobare a Agendei Sportive a municipiului Sibiu, care prevedea un buget total de aproape 15 milioane de lei pentru 51 de proiecte eligibile.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din 28 mai, Marius Vecerdea a luat cuvântul pentru a contesta declararea ca neeligibile a două proiecte depuse de el. Comisia de evaluare din cadrul Primăriei motivase respingerea prin existența unui litigiu anterior între solicitant și municipalitate, dar și prin faptul că un proiect cu conținut identic fusese depus de două entități distincte. În fața consilierilor, organizatorul Sibiu Open a argumentat că prevederea legală care interzicea finanțarea pe motiv de litigiu fusese deja anulată de o altă instanță din țară.

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Pentru a lămuri aspectele juridice semnalate și pentru a evita blocarea unor evenimente majore programate în acea perioadă, proiectul a fost retras atunci de pe ordinea de zi. Ziua următoare, într-o ședință extraordinară, Agenda Sportivă a fost aprobată, iar turneul Sibiu Open tot nu a primit finanțare.

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S-a ajuns în Instanță

Nefiind de acord cu decizia autorităților locale, Marius Vecerdea a mers în Instanță, prin Asociația Clubul Sportiv Smart Tennis School și Asociația Clubul Sportiv Luceafărul 2009 Sibiu. Acesta a solicitat magistraților să dispună suspendarea parțială a executării hotărârii Consiliului Local adoptate la finalul lunii mai.

Primul verdict a fost dat pe 8 iulie 2026, când Tribunalul Sibiu a respins cererea de suspendare formulată de cele două cluburi sportive. Reclamanții au exercitat dreptul la recurs, dosarul ajungând pe masa judecătorilor de la instanța superioară.

În 26 august 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat soluția finală: instanța a respins recursul asociațiilor sportive, menținând astfel hotărârea Tribunalului Sibiu. „Respinge excepția nulității recursului. Respinge recursul declarat de recurentele – reclamante Asociația Clubul Sportiv Smart Tennis School și Asociația Clubul Sportiv Luceafărul 2009 Sibiu, împotriva sentinței civile nr.422/2026 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr.1409/85/2026. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt.

Conform deciziei care este definitivă, Hotărârea Consiliului Local Sibiu referitoare la Agenda Sportivă își păstrează valabilitatea, iar derularea proiectelor și alocarea fondurilor publice pe anul 2026 continuă conform planificării aprobate de municipalitate.