”Perla” clubului Champions K1 Sibiu, Diego Mardias va intra în ring pe 3 octombrie, în gala ”Grand Tournament” de la Satu Mare, unde va lupta din nou împotriva lui Barela Darius.

După victoria clară cu 3-0 la reprize obținută în urmă cu un an, ”Diego” este pregătit pentru un nou duel cu Barela Darius, iar sibianul anunță de această dată un succes rapid, prin knock-out.

Lupta de la Satu Mare va avea loc la 70 kg, unde sibianul a demonstrat că este deja unul din liderii categoriei și orice succes îl împinge către visul de a ajunge în “glory“, cea mai importantă promoție de kickboxing din lume.

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Meciul revanșă dintre Diego și Barela va avea loc pe 3 octombrie, la Satu Mare, iar miza este clară: stabilirea definitivă a „regelui” categoriei la 70 kg.

„Sunt motivat și abia aștept să intru din nou în ring. Am ceva emoții, dar ele sunt constructive, iar în ring voi da tot ce am eu mai bun. Mă antrenez din greu și voi demonstra că tehnica pe care am construit-o alături de antrenorul meu, Tudor Răzvan, va da din nou roade” a declarat Diego Mardias (19 ani).

Florin Mardias este puștiul minune al kickboxingului din Sibiu, un talent exploziv care a impresionat prin determinare, tehnică și curaj încă de la primele apariții în ring.

La gala ”Grand Tournament” de la Satu Mare, clubul Champions K1 Sibiu va participa și cu 10 sportivi amatori, care sunt gata să demonstreze că noua generație e pregătită să lupte în ring.

La doar 15 ani, Erika Armean luptă la semi-profesioniști, cu un bilanț de 40 de victorii și doar 5 înfrângeri. ”E noua senzație feminină a clubului și credem că în viitor va fi campioană mondială” a spus antrenorul clubului sibian de kickboxing, Răzvan Tudor.