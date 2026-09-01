Pe scurt: România riscă să plătească de trei ori mai mult pentru kilometrii de autostradă care au ratat termenul PNRR. Ce spun Ministerul Transporturilor şi Asociaţia Pro Infrastructura despre calendarul real de finalizare.

A7 Bacău–Paşcani şi A1 Margina–Holdea au ratat termenul-limită al PNRR, dar şantierele nu se opresc, potrivit unui interviu acordat de Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat de Adevărul.

O parte dintre lucrări va fi plătită de la bugetul de stat, iar pentru altele autorităţile încearcă să găsească finanţare europeană prin programele clasice.

PNRR s-a încheiat pentru România, iar proiectele de infrastructură care nu au reuşit să respecte termenul-limită intră într-o nouă etapă. Ele nu sunt abandonate, însă sursa de finanţare se schimbă. În cazul proiectelor care nu au putut fi finalizate până la termenul PNRR, România poate deconta lucrările realizate până la închiderea mecanismului, în timp ce restul investiţiilor trebuie finanţat din alte surse.

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Pe infrastructura rutieră, cele mai importante proiecte care au rămas în această situaţie sunt loturile A7 dintre Bacău şi Paşcani şi sectorul A1 Margina–Holdea, parte din autostrada Lugoj–Deva.

Horaţiu Cosma spune că ministerul a negociat cu Comisia Europeană astfel încât România să poată primi bani pentru lucrările efectiv executate, chiar dacă proiectele nu au mai putut fi închise integral în termen.

„Am ajuns la concluzia confirmată de toţi experţii, de toţi cei din compania de drumuri, de diriginţi de şantier, specialişti, că nu se poate ajunge la final cu acele şantiere şi atunci am evitat riscul de a pierde banii europeni, prin negocierea cu Comisia Europeană a jaloanelor, astfel încât să fim plătiţi pentru cât lucrăm”, afirmă el.

„Şantierele nu se opresc”, afirmă secretarul de stat. Potrivit acestuia, lucrările vor fi plătite în continuare de la bugetul de stat, în timp ce ministerul va încerca să mute o parte dintre investiţiile în infrastructura rutieră pe fondurile europene clasice.

A7 Bacău–Paşcani: autostrada care trebuia să fie gata în 2025

Cele trei loturi dintre Bacău şi Paşcani au fost contractate cu termen de finalizare în noiembrie 2025.

La începutul lui august 2026, lucrările erau încă departe de final: aproximativ 70% pe lotul Bacău–Răcăciuni, 62% pe lotul Trifeşti–Săbăoani şi 57% pe lotul Săbăoani–Paşcani.

Lucrările ajunseseră la 80% în ultima zi de PNRR, potrivit declaraţiilor secretarului de stat Cosma. Asta înseamnă că autostrada A7 nu a ratat doar termenul PNRR, ci şi termenul contractual iniţial.

Planul Ministerului Transporturilor este ca primul segment rămas să fie deschis până la Săbăoani în decembrie 2026.

„Planul nostru este să ajungem cu autostrada finalizată până la Săbăoani anul acesta. Deci în decembrie vom circula de la Bucureşti până la Săbăoani, la nord de Roman”, spune Horaţiu Cosma. Ultimul sector, Săbăoani–Paşcani, ar urma să fie terminat la începutul anului viitor.

Ionuţ Ciurea, director executiv al Asociaţiei Pro Infrastructura, este însă mai rezervat în privinţa calendarului.

„Nu o să circulăm pe toţi în acest an”, spune Ciurea despre cei aproape 90 de kilometri dintre Bacău şi Paşcani. Chiar şi în cel mai favorabil scenariu, el estimează că în 2026 autostrada ar putea ajunge cel mult în zona Romanului, iar finalizarea integrală până la Paşcani va necesita timp suplimentar.

Diferenţa dintre cele două estimări arată şi principala incertitudine a perioadei următoare: nu doar finanţarea este o problemă, ci şi capacitatea constructorului de a recupera întârzierile.

Ciurea atrage atenţia că împrumuturile PNRR contractate de România prin mecanismul european au avut costuri mult mai mici decât finanţarea de pe pieţele financiare.

„Banii pe care tu îi împrumutai din PNRR, de la Comisiunea Europeană, aveau un cost foarte mic”, spune el, indicând dobânzi de aproximativ 2% şi condiţii de rambursare mult mai avantajoase.

În schimb, România trebuie să se finanţeze în continuare de pe pieţele externe sau interne, unde costul banilor este mai ridicat.

„Dacă nu ne-au plăcut banii ieftini din PNRR, o să ne împrumutăm de trei ori mai scump de pe piaţa liberă”, este concluzia lui Ciurea.

Pe A7, cele trei loturi Bacău–Paşcani sunt construite de UMB, compania controlată de Dorinel Umbrărescu. Horaţiu Cosma spune că UMB a preluat un număr foarte mare de proiecte simultan.

„Domnul Umbrărescu a luat 15-20 de proiecte în paralel”, spune Cosma, precizând că este vorba despre un constructor cu mii de muncitori, utilaje şi experienţă, dar că volumul foarte mare de lucrări a dus la dificultăţi în respectarea tuturor termenelor.

Ministerul Transporturilor susţine că eventualele penalităţi trebuie stabilite contractual, pentru fiecare proiect în parte. Unele întârzieri pot fi justificate de vreme, utilităţi sau alte situaţii apărute în timpul lucrărilor. Ciurea susţine însă că problema este mai largă decât A7.

A1 Margina–Holdea: peste 70% stadiu de realizare, dar finanţarea trece la buget

A1 Margina–Holdea este celălalt mare proiect rutier care nu a putut fi finalizat în perioada PNRR. Sectorul include tunelurile de pe autostrada Lugoj–Deva şi este considerat una dintre cele mai importante verigi lipsă ale A1.

Horaţiu Cosma spune că lucrările au depăşit 70% şi că tunelul principal, de aproape doi kilometri, a ajuns în faza în care urmează străpungerea, în zilele următoare.

„Suntem optimişti că în prima parte a anului viitor vom ajunge la final şi cu acest proiect”, afirmă secretarul de stat. După închiderea PNRR, lucrările rămase vor fi finanţate de la bugetul de stat.