Pe scurt: De la drepturile femeilor la naștere la accesul adolescenților la psiholog fără acordul părinților: care sunt proiectele de lege pe care le împinge Ruxandra Cibu Deaconu în noua sesiune parlamentară și ce s-a întâmplat deja cu ele în Senat.

Odată cu începerea noii sesiuni parlamentare, Ruxandra Cibu Deaconu a făcut, într-o postare pe Facebook, un bilanț al stadiului legilor la care lucrează.

Proiectul care întărește drepturile pacientelor în timpul sarcinii, travaliului și nașterii a trecut de Senat cu 95 de voturi. Potrivit Cibu Deaconu, inițiativa a pornit de la mărturiile unor femei care au povestit cum au trecut prin proceduri fără explicații și fără să aibă alături persoana aleasă de ele, iar acum a devenit „o poziție împărtășită de aproape tot Senatul”. Proiectul se află în prezent la Camera Deputaților.

Tot la Camera Deputaților a ajuns și legea prin care banii plătiți către organizațiile care îngrijesc copii cu dizabilități, vârstnici și persoane vulnerabile nu mai sunt impozitați încă o dată. Este descrisă drept „o corecție fără impact bugetar semnificativ”, care s-ar traduce concret în mese mai bune, terapii și personal calificat pentru beneficiarii acestor servicii.

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Interzicerea țigărilor electronice în spații publice nu a trecut de Senat

Proiectul prin care țigările electronice ar fi fost interzise în spațiile publice închise nu a fost adoptat de Senat. Cibu Deaconu spune că rămâne la poziția avută de la început: „aerosolii pe care îi respiră un copil într-un spațiu închis nu devin inofensivi pentru că dispozitivul nu arde tutun”. Proiectul se află acum la Camera Deputaților.

Un alt proiect, care ar permite adolescenților de peste 16 ani să acceseze singuri servicii de sănătate mintală, își așteaptă drumul prin comisii. Ea argumentează că, la 16 ani, un adolescent poate munci legal, dar pentru a ajunge la un psiholog sau psihoterapeut are nevoie de acordul părinților, „iar uneori tocmai acesta e pasul pe care nu îl poate face”.

Peste vară, împreună cu Cynthia Păun, Cibu Deaconu a lucrat la cadrul legislativ pentru reproducerea umană asistată medical.

Ea susține că programul de finanțare FIV oferă bani, dar România rămâne singura țară din Uniunea Europeană fără reguli clare în acest domeniu, iar pentru un cuplu care încearcă de ani de zile „predictibilitatea ajunge să conteze aproape la fel de mult ca finanțarea”.

Printre subiectele la care lucrează, dar care nu au ajuns încă la stadiul de proiect legislativ, se numără reglementarea psihoterapiei, recunoașterea rolului autonom al moașelor în sistemul medical și decontarea serviciilor lor, precum și sprijinul pentru mamele minore.

La Sibiu continuă proiectul CLARA și demersul pentru un Centru Respiro

Independent de voturile din Parlament, Cibu Deaconu menționează două inițiative care continuă la Sibiu: proiectul CLARA, prin care se face screening pentru cancerul de col uterin în comunitățile unde acesta nu ajunge de la sine, și demersul pentru înființarea unui Centru Respiro pentru părinții copiilor cu nevoi speciale.

„Cam aici suntem. Urmează comisii, rapoarte, voturi și, sper, câteva legi în plus care chiar schimbă ceva”, a scris Cibu Deaconu în postarea de pe Facebook.

Mesajul integral

“Începe noua sesiune parlamentară și vă spun unde suntem cu fiecare lege la care lucrez.

Proiectul care întărește drepturile pacientelor în timpul sarcinii, travaliului și nașterii a trecut de Senat cu 95 de voturi, ceea ce înseamnă că o discuție pornită de la mărturiile unor femei care au povestit cum au trecut prin proceduri fără explicații și fără să aibă alături persoana aleasă de ele a devenit, între timp, o poziție împărtășită de aproape tot Senatul. Acum e la Camera Deputaților.

Tot acolo a ajuns și legea prin care banii plătiți către organizațiile care îngrijesc copii cu dizabilități, vârstnici și persoane vulnerabile nu mai sunt impozitați încă o dată, o corecție fără impact bugetar semnificativ care se traduce foarte concret în mese mai bune, terapii și personal calificat.

Interzicerea țigărilor electronice în spațiile publice închise nu a trecut de Senat, iar asta e realitatea de la care pornesc mai departe. Proiectul e la Camera Deputaților și rămân la părerea pe care am avut-o de la început, că aerosolii pe care îi respiră un copil într-un spațiu închis nu devin inofensivi pentru că dispozitivul nu arde tutun.

Proiectul prin care adolescenții de peste 16 ani pot accesa singuri servicii de sănătate mintală își așteaptă drumul prin comisii. La 16 ani un adolescent poate munci legal, dar pentru a ajunge la un psiholog sau la un psihoterapeut are nevoie de acordul părinților, iar uneori tocmai acesta e pasul pe care nu îl poate face.

Peste vară am lucrat, împreună cu Cynthia Păun, la cadrul legislativ pentru reproducerea umană asistată medical. Programul FIV oferă bani, dar România rămâne singura țară din Uniunea Europeană fără reguli clare aici, iar pentru un cuplu care încearcă de ani de zile predictibilitatea ajunge să conteze aproape la fel de mult ca finanțarea.

Mai sunt și lucrurile care nu au ajuns încă la stadiul de proiect, dar la care lucrez: reglementarea psihoterapiei, recunoașterea rolului autonom al moașelor în sistemul medical și decontarea serviciilor lor, și sprijinul pentru mamele minore.

Iar la Sibiu continuă două lucruri care nu depind de niciun vot din Parlament: proiectul CLARA, prin care ducem screeningul pentru cancerul de col uterin la femeile din comunitățile unde el nu ajunge singur, și demersul pentru un Centru Respiro pentru părinții copiilor cu nevoi speciale.

Cam aici suntem. Urmează comisii, rapoarte, voturi și, sper, câteva legi în plus care chiar schimbă ceva.”