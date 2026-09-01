Fată de 16 ani, căutată de polițiști în județul Sibiu: a plecat de acasă în timpul nopții

Polițiștii sibieni desfășoară verificări pentru identificarea unei minore în vârstă de 16 ani, din localitatea Coveș, care a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 31 august spre 1 septembrie și nu a mai revenit.

La data de 1 septembrie, Poliția Orașului Agnita a fost sesizată de tatăl fetei, care a anunțat că fiica sa, TOBIAȘ FĂNICA – MARIA, în vârstă de 16 ani, a plecat de acasă în jurul orei 01:00, într-o direcție necunoscută.

Minora are aproximativ 1,50 metri înălțime, circa 67 de kilograme, păr negru și lung și ochi căprui. La momentul plecării purta o bluză albastră cu mânecă scurtă și sclipici, blugi negri și pantofi sport albi. Potrivit polițiștilor, nu prezintă semne particulare.

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„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 01:00, fiica sa TOBIAȘ FĂNICA – MARIA, în vârstă de 16 ani, domiciliată în localitatea Coveș, a plecat voluntar de la domiciliul său, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit”, a transmis IPJ Sibiu.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.