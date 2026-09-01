Un sibian protestează marți, 1 septembrie, în fața Mitropoliei Ardealului. Doru Apostol a anunțat că intră în greva foamei și spune că va continua protestul până când vor fi soluționate revendicările sale.

Protestatarul sibian Doru Apostol a intrat, marți dimineața, în greva foamei în fața Mitropoliei Ardealului, cerând caterisirea preotului Cătălin Dumitrean. Lângă sibian se află un panou pe care este inscripționat mesajul: „Protest canonic realizat prin greva foamei pentru respectarea canoanelor Bisericii Ortodoxe Române și a credinței ortodoxe și pentru caterisirea preotului dublu divorțat Cătălin Dumitrean”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Greva foamei în fața Mitropoliei Ardealului: un sibian cere caterisirea preotului Dumitrean și demisia lui ÎPS Laurențiu Streza — VIDEO

Pe panou apare și un afiș în care preotul Cătălin Dumitrean este numit „Casanova Cătălin”, alături de alte mesaje critice la adresa Bisericii Ortodoxe Române.

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Protestatarul a adus cu el și o cană pe care apar imaginile lui Cătălin Dumitrean și Maria Beleiu, precum și un calendar personalizat despre care susține că ar fi fost pus la vânzare enoriașilor în anul 2023.

„Biserica, cei mai mari dușmani îi are în sânul ei”

Doru Apostol spune că a ales data de 1 septembrie, începutul anului bisericesc, pentru a-și începe protestul. „Astăzi este întâi septembrie, este începerea anului bisericesc și mi-am zis că ar fi normal să începem anul bisericesc cu dreptul, nu perpetuând niște abateri flagrante la canoanele Bisericii Ortodoxe”, a declarat protestatarul.

Acesta susține că problema pe care o reclamă este legată de situația preotului Cătălin Dumitrean, despre care afirmă că ar fi divorțat de două ori și că, în opinia sa, nu ar mai trebui să slujească. „Toată lumea zice că Biserica Ortodoxă este hăituită de catolici, de pocăiți, de evrei, islamici, sataniști, masoni. Ce vreți, useriști? Nu, dom’le, Biserica, cei mai mari dușmani îi are în sânul ei. Faceți-vă curățenie și s-a rezolvat”, a mai spus Doru Apostol.

Protestatarul a formulat și o serie de acuzații grave la adresa preotului Dumitrean. „Adică se întâmplă atât de multe nereguli. Eu am numărat la un moment dat 840.000 de lei ca să facă iconostasul de pe deal, de la biserica de pe deal. Nici acum nu-i gata”, a afirmat acesta.

Ce solicită protestatarul

Întrebat ce dorește să obțină prin protest, Doru Apostol a răspuns că solicită caterisirea preotului Cătălin Dumitrean și demisia mitropolitului. „Cer caterisirea preotului dublu divorțat Cătălin Dumitrean și demisia mitropolitului pentru că el întreține acest fapt din 2004, deci de 22 de ani”, a declarat protestatarul.

Doru Apostol susține că a solicitat în trecut o audiență la mitropolit și că problema reclamată de el nu ar fi fost rezolvată. „Am fost în audiență la mitropolit acum trei ani. «Rezolvăm». N-a rezolvat nimic. Atunci înseamnă că nu ești în stare”, a mai spus acesta.

În declarațiile sale, protestatarul face și referire la presupuse relații personale și financiare, însă aceste afirmații nu sunt însoțite, în declarația prezentată, de dovezi sau de confirmări oficiale.

Doru Apostol afirmă că nu are un termen-limită pentru protest și că va continua greva foamei până când revendicările sale vor fi soluționate.