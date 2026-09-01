Pe scurt: Cum va arăta noua etichetă Instagram și ce se întâmplă cu profilurile care refuză să o afișeze.

Instagram pregătește un marcaj special pentru profilurile create cu inteligență artificială, menit să informeze utilizatorii că un anumit cont nu aparține unei persoane reale, ci este rezultatul modelelor AI, potrivit StartupCafe.ro.

Platforma vrea ca profilurile inventate cu ajutorul inteligenței artificiale să poarte această etichetă specială, pentru a nu fi confundate cu conturile aparținând unor oameni reali. Compania a precizat că, dacă un profil de acest tip nu afișează eticheta, prezența conținutului său în fluxurile personalizate ale utilizatorilor va fi redusă.

Pentru ca măsura să funcționeze, Instagram va trebui însă să identifice corect care profiluri sunt generate de AI și care aparțin unor persoane reale. Compania nu exclude riscul ca, din eroare, unele conturi ale unor utilizatori reali să fie identificate greșit și penalizate în mod nejustificat.

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Măsura vizează strict profilurile de utilizator, nu și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale și postat de utilizatori reali în cadrul rețelei — conținut care devine, la rândul lui, din ce în ce mai greu de deosebit de cel autentic doar cu ochiul liber.

Necesitatea unei astfel de măsuri a fost confirmată de două investigații jurnalistice distincte, realizate de The Guardian și The New York Times, care au descoperit pe rețelele de socializare numeroase profiluri create cu ajutorul inteligenței artificiale și care pretindeau că sunt medici sau că reprezintă diverse branduri.