Inter Sibiu vinde bilete online pentru primul meci de pe teren propriu din acest sezon de Liga 3, cu CSM Săcele, care este programat vineri, 4 septembrie, de la ora 18.00, pe ”Municipal”.

Inter Sibiu va juca în acest sezon pe ”Municipal” meciurile de acasă din Liga 3 și a fixat un preț modic pentru bilete, 10 lei, acestea putând fi achiziționate și online de pe platforma Blt.ro. Chiar dacă biletele se vor vinde și fizic, clubul recomandă achiziția online, pentru evitarea cozilor la casieria de pe ”Municipal”.

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Membru în Consiliul de Administrație al lui Inter, Teodor Birț explică strategia clubului de a atrage o nouă generație de suporteri. Astfel, juniorii de la cluburile de fotbal din județ și tinerii vor primi abonamente gratuite, ca și adulții care îi vor însoți la meciurile Interului.

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”Încerc să am o altă abordare pe stadionul Municipal, îmi doresc să aduc cât mai mulți tineri la teren. Vreau să creez această emulație în jurul copiilor care joacă fotbal ca, ei să vină la meciuri. Ei vor primi abonamente în prima fază, am început să primim liste de la aceste școli de fotbal, după care vom da la toți copiii care vor și dacă nu joacă fotbal, care își doresc să primească abonament. Mai mult decât atât, vor primi abonamente gratuit și însoțitorii lor, pentru că, evident, sunt copii care nu pot veni singuri pe stadion și vor veni cu antrenori sau părinți care vor veni, și ei vor primi gratuit” a spus Teodor Birț la Ora de Sport.

Sistemul de ticketing de pe ”Municipal” obligă Interul ca accesul suporterilor să fie cu bilete, dar conducrea clubului a optat pentru un preț modic. ”Nu mi-aș fi dorit să punem bilete, pentru că nu facem o mare avere din 10 lei bilet de meci, dar sistemul de intrare pe stadion ne obligă și atunci oricum avem cheltuială și dacă facem bilete cu valoare 0. Și un iubitor de fotbal care vine, măcar să acopere costul de producere al biletului” a mai declarat administratorul public al Municipiului Sibiu.

La loje, doar sponsorii

Doar sponsorii echipei vor avea acces la loje, nu ca pe timpul lui FC Hermannstadt, când toată lumea era invitată la protocol. ”Vreau ca cei care sprijină fotbalul financiar să o simtă. Un lucru care mie nu mi-a plăcut în ultima perioadă la FC Hermannstadt, dacă mă uitam în tribună, acestea era goală, iar la loje n-aveai loc să treci, să arunci un ac. Și atunci aș încerca să lăsăm acolo oamenii care efectiv contribuie, pentru că există posibilitatea. Cei care consideră că nu își permit să plătească 10 lei și doresc neapărat să aibă o invitație, pot să primească în tribună. La lojă trebuie să stea oamenii care efectiv au semnat un contract cu Inter Sibiu” a mai punctat Teodor Birț.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.