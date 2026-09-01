Pe scurt: Trei țări, 21 de județe și municipiul București, sute de meșteri în devenire și un juriu prezidat de doi universitari sibieni: cum a decurs cea mai amplă ediție a Olimpiadei meșteșugurilor tradiționale de la Sibiu.

Faza națională a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”, ediția a XXIX-a, desfășurată în perioada 26-31 august la Muzeul ASTRA din Sibiu, a atras 3.467 de vizitatori, potrivit unui comunicat al muzeului.

La competiție au participat 240 de persoane, dintre care 134 de elevi în concurs, 17 elevi în afara concursului, 46 de profesori coordonatori și însoțitori, alături de invitați speciali, voluntari și foști olimpici.

La ediția din acest an au fost prezente trei țări participante – România, Republica Moldova și Republica Bulgaria – alături de 21 de județe și municipiul București.

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Sibiul a fost reprezentat de 30 de persoane, dintre care 12 elevi în concurs, câștigători ai fazei județene, veniți de la nouă unități de învățământ din Alțâna, Avrig, Cisnădie, Gura Râului și Sibiu.

Elevi din Republica Moldova și Bulgaria, prezenți la Sibiu cu meșteri tradiționali

Republica Moldova a trimis 20 de elevi de la Casa Părintească din Palanca, Centrul de Meșteșuguri Tradiționale din Răuțel și Centrul de Creație din Dondușeni, pregătiți în olărit, croșetat, țesut la gherghef, prelucrare artistică a lemnului și pietrei sau împletituri în noduri, coordonați de Tatiana Popa, Vera și Dumitru Muruzuc, Larisa Popovici, Angela Scorțesco și Svetlana Dolghieru.

Din Bulgaria au venit elevi și profesori de la Liceul Național de Arte Aplicate „Trevnenska Shkola” din Tryavna, specializați în modelaj de ceramică, coordonați de Petrova Kremena Milcheva, de la Complexul Arhitectural-Etnografic ETAR din Gabrovo. Evenimentul a fost organizat de Muzeul ASTRA în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu.

39 de premii, acordate de un juriu prezidat de Ilie Moise și Mirela Crețu

La finalul concursului, juriul – prezidat de prof. univ. dr. Ilie Moise și dr. Mirela Crețu, alcătuit din specialiști, cercetători și cadre universitare de la ULBS Sibiu, Muzeul ASTRA și ISJ Sibiu, alături de foști olimpici și meșteri populari – a acordat 39 de premii (I, II, III), 11 mențiuni și 73 de diplome de participare. Muzeul ASTRA a oferit, în plus, 9 premii speciale pentru cei mai tineri participanți.

Printre câștigătorii premiilor I s-au numărat, la secțiunea pictură tradițională, Munteanu Serafim (Miercurea Ciuc), Pinciu Cristina Mihaela de la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, Crețu Loredana Denisa (Botoșani) și, la categoria pictat icoane pe sticlă, Koszorus Sindia Beatrisz și Munteanu Maria. Elevi din Sibiu au obținut și distincții la mențiuni sau diplome de participare, printre care Frățilă Teodora, Comaniciu Sofia Maria, Goda Anna Antonia și Kemendi Natalia Ioana.

Toți elevii au primit diplome și cărți oferite de organizatori – Muzeul ASTRA și ISJ Sibiu – precum și premii constând în materiale de promovare, produse de birotică, ghiozdane, produse sportive și dulciuri, din partea sponsorilor: SOMAREST, Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu, ANFEL TAVI INSTAL, PAN FOOD, DECATHLON Sibiu, EURO NET, SIMPA RETAIL și Moara Cibin.

S-au acordat și 22 de premii speciale în valoare de 500 de lei fiecare.

SOMAREST a premiat nouă elevi, printre care Munteanu Serafim, Pinciu Cristina Mihaela și Curiban Tatiana Elena de la Liceul Teoretic „Octavian Goga” din Sibiu. Asociația Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu a acordat șase premii pe categorii – pictură, sculptură, ceramică, țesătură/cusătură, originalitate și „micul meșteșugar” –, iar PAN FOOD a premiat patru elevi, inclusiv Nițoi Ana de la Palatul Copiilor Sibiu. ANFEL TAVI INSTAL a acordat trei premii speciale, pentru cusut, confecționat port popular și confecționat podoabe.

Noutatea acestei ediții a fost un workshop dedicat metodelor de promovare și valorificare a meșteșugurilor tradiționale, organizat special pentru olimpici. La final, Asociația ARTISTORY Sibiu a acordat premiul special „Creează! Promovează! Pune în valoare tradiția!” elevei Negoiță Octavia Nicoleta, de la Liceul Teoretic Traian din București, pentru cea mai frumoasă prezentare video, în valoare de 500 de lei.

Publicul a avut acces, pe lângă concursul de meșteșuguri, la opt ateliere educațional-creative interactive – printre care „Cum se modelează lutul!”, cu tehnici din Tryavna, Bulgaria, și din Oboga, Olt, „Icoane de vatră – chipuri și povești!” sau „Descoperim costumul tradițional prin joc!”, susținut de studenți și absolvenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Au fost organizate și opt ateliere susținute de meșteri populari din Sibiu, Cluj-Napoca, Suceava, Călărași și Republica Moldova, un spectacol folcloric susținut de elevii Palatului Copiilor Sibiu și o festivitate de premiere cu parada portului tradițional, deschisă de sunetul cornului interpretat de elevul Vlad-Ștefan Botez.

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