Pe scurt: Motorina se ieftinește temporar la pompă după ce statul a decis să taie și mai mult din acciză. Cât timp va sta în vigoare noua reducere și cu cât s-au scumpit deja carburanții pe piețele internaționale.

Ministerul Finanțelor a decis majorarea reducerii temporare a accizei la motorină de la 20% la 25%, măsura fiind în vigoare începând de marți, 1 septembrie 2026, potrivit Mediafax.

Instituția precizează că decizia are rolul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Ajustarea vine în urma evaluării bilunare a evoluției cotațiilor internaționale, realizată conform mecanismului stabilit prin Legea nr. 162/2026. Reducerea de 25% la acciza la motorină va fi în vigoare până pe 15 septembrie 2026, dată la care nivelul va fi recalculat în funcție de noile evoluții de pe piață.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Prețurile de la pompele din Sibiu

Prețurile carburanților diferă în funcție de stația de alimentare și de tipul de carburant ales. În stațiile din Sibiu și din zona Miercurea Sibiului, benzina standard are prețuri cuprinse între 9,48 și 9,59 lei/litru, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,17 lei/litru.

În cazul motorinei, prețurile pornesc de la 9,97 lei/litru pentru varianta standard, iar motorina premium ajunge până la 11,09 lei/litru. Mai jos este prezentată situația prețurilor, cu sortimentele standard și premium puse în paralel.

Benzină – standard și premium

Stație / locație Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 9,48 10,08 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,51 9,99 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,51 9,99 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,51 9,99 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,51 10,11 Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,51 10,14 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,54 10,14 OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,57 10,14 Mol – Calea Șurii Mari 9,57 10,14 Mol – Str. Sibiului nr. 1 9,57 10,14 Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,57 10,14 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,57 10,15 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,57 10,15 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 9,57 10,17 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 9,57 10,17 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 9,57 10,14 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 9,57 10,14 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 9,59 10,14 Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 9,59 10,14 Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,59 10,14 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,59 10,14

Motorină – standard și premium

Stație / locație Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,97 10,74 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,97 10,74 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,97 10,74 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,03 10,84 Mol – Calea Șurii Mari 10,03 10,90 Mol – Str. Sibiului nr. 1 10,03 10,90 Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,03 10,90 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,03 10,84 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,03 10,84 Socar – Str. Agricultorilor 10,10 10,50 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,14 10,54 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,14 10,54 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,14 10,54 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,18 10,84 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,18 10,84 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,20 11,09 Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 10,20 11,09 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,20 11,09 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,20 11,09 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,23 10,92 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,23 10,92

Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1

Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Potrivit datelor folosite pentru calcularea reducerii, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de +25,45%.

Ministerul Finanțelor susține că reducerea temporară a accizei are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în sectorul transporturilor și al logisticii, unde prețul motorinei influențează direct costurile de transport și, ulterior, prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Potrivit platformei Monitorul prețurilor, cel mai mic preț la motorina standard este de 9,97 lei/litru în stațiile Petrom. La stațiile MOL și OMV, litrul de motorină standard se situează la puțin peste 10 lei, respectiv 10,03 lei.

La Rompetrol, un litru de motorină standard costă 10,2 lei, în timp ce la stațiile Lukoil prețul este de 10,23 lei.

În cazul benzinei, situația este diferită: cel mai mic preț din țară este 9,51 lei/litru, la stațiile Petrom, în timp ce la OMV, Socar, MOL, Rompetrol și Lukoil litrul de benzină standard se vinde între 9,54 și 9,57 lei.