Au apărut noi detalii despre elevul bătut de colegi pe holul școlii din Apoldu de Sus. Mai exact, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Școala Gimnazială din Apoldu de Sus arată momentul în care elevul este îmbrâncit și lovit în zona feței de un coleg. Familia copilului susține că acesta ar fi fost victima unor acte de agresiune și amenințări repetate, pe parcursul ultimului an. DETALII AICI

Un elev din Apoldu de Sus a fost bătut în data de 26 mai 2026, pe holul Școlii Gimnaziale. După lungi demersuri, familia elevului agresat a reușit să intre în posesia filmărilor surprinse pe camerele de supraveghere instalate pe holurile școlii. În imaginile analizate de polițiști se vede cum, în jurul orei 09:05, elevul iese dintr-o sală de curs și se deplasează pe coridor. La scurt timp, un alt elev iese din aceeași încăpere și se apropie de el.

În filmarea suprinsă de camerele de supraveghere din Școala Gimnazială din Apoldu de Sus, se poate observa cum elevul de clasa a VI-a este agresat pe holul școlii de către mai mulți colegi.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noi detalii despre elevul bătut pe holul școlii din Apoldu de Sus. Momentul agresiunii, surprins de camere: ”L-au terorizat în ultimul an” — VIDEO

Potrivit procesului-verbal, inițial, elevul respectiv simulează în repetate rânduri că îl lovește pe colegul său, fără să existe contact fizic. Aproximativ un minut mai târziu, situația escaladează.

La ora 09:06:25, imaginile surprind momentul în care elevul îl îmbrâncește pe coleg, după care îi aplică două lovituri cu pumnul în zona feței. Ulterior, copilul este din nou îmbrâncit și împins de mai multe ori.

Procesul-verbal menționează că, în urma vizionării imaginilor de supraveghere, nu s-a putut constata că și alți elevi ar fi agresat copilul în timpul incidentului respectiv.

Familia spune că agresiunile s-ar fi repetat

Părinții elevului susțin însă că incidentul din luna mai nu ar fi fost un caz izolat. Mama copilului afirmă că fiul său ar fi fost lovit și terorizat de colegi în ultimul an și că, din cauza situației, ar fi ajuns să lipsească de la școală. Femeia vrea să trimită sesizare alături de filmări la Ministerul Educației.

„S-a clasat dosarul, iar la băiatul meu i-au scăzut nota la purtare pentru că a avut 47 de absențe. A avut absențe din cauza că l-au bătut copiii, l-au terorizat în ultimul an”, a declarat mama elevului.

Incidentul este cercetat în contextul unei sesizări privind săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Ce spunea conducerea școlii despre incident

La momentul respectiv, conducerea școlii a susținut că nu avea cunoștință despre presupusele agresiuni reclamate de familie. Directoarea Liceului Tehnologic „Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului, Alina Dobrin, a declarat că, imediat ce părinții au sesizat situația, școala a anunțat Poliția și a pus la dispoziția anchetatorilor imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Directoarea a precizat la moemntul repesctiv că profesorii de la Apoldu de Sus nu observaseră semne care să indice că elevul ar fi fost victima unor agresiuni și că acesta nu le-ar fi relatat astfel de incidente. Potrivit acesteia, imaginile urmau să fie analizate de oamenii legii, care să stabilească exact ce s-a întâmplat.

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